Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, kapanmanın şart olduğunu vurgulayarak, “Mümkünse iki 14 gün yani 28 günlük bir kapanmayla olabildiğince bu hastalığı sınırlama altına almamız gerekiyor” dedi.

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, pandemi süreci ve genel durum hakkında düzenlediği basın toplantısında, “1 Mart 2021 tarihinde başlayan ve normalleşme olarak adlandırılan süreçte, Edirne’de 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında oran 107’den 219’a çıkmış, iki katı artış olmuş. Bakın Türkiye genelinde 71’den 144’e ulaşmış 2 katından fazla. Bu normalleşmenin zamanında ve doğru yapılmadığını gösteriyor bize” dedi.

"HIZLA 3. DALGAYA DOĞRU GİDİYORUZ"

Altun, “Olgu sayıları halen artmaya devam ediyor. Ve hızla 3. dalgaya doğru gidiyoruz. Ülkemiz geneli açısından da Edirne bölgemiz açısından da. Umarım, en az insanımızın etkileneceği bir şekilde bu süreç yönetilebilir” ifadelerini kullandı.

Altun, “Sahadan edindiğimiz bilgilere göre yine hasta sayısı ne yazık ki son 2 haftadır artıyor ve artmaya da devam ediyor. İyi tarafı ilimizdeki hastanelerde bir yoğunluk artışı olmasına rağmen yatak doluluk oranları ve yoğun bakımlar açısından herhangi bir sorun şu anda görünmüyor. Ama dediğimiz gibi gerekli önlemler alınmazsa 3. dalga kaçınılmaz bir şekilde bizleri bekliyor” dedi.