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Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:28 | Son Güncelleme

Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, Meriç ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde gerçekleştirilen denetimlerde, Somali, Afganistan, Irak, Pakistan, Filistin ve Suriye uyruklu 234 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne göçmen İl Göç İdaresi Jandarma

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