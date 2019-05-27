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Edirne'de 693 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Edirne'de 693 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 693 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İki günde Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Nijerya, Burkina Faso, Suriye, Libya, Somali, Filistin ve Bangladeş uyruklu 693 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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asker düzensiz göçmen Edirne

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