HABER

Edirne'de Balkan şehitleri törenle anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Edirne'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Edirne'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nde Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlendi. Yaklaşık 20 bin şehidin anma törenine CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi girişinde toplanan kalabalık kortej oluşturarak, Balkan Şehitliği'ne yürüdü. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın Balkan Şehitliği'ne çelenk sunması ve Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende askerler şehitler için saygı atışı yaptı. Ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından şehitler için dua okundu. Okunan duaların ardından Vali Canalp ile beraberindekiler, şehitlik abidesini gezerek 100 subay ve 400 er şehidin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı. Vali Canalp, Edirne, Trakya ve Balkanlar açısından anlamlı bir gün. Malum şehitleri anma günümüzü her yıl anıyoruz. Şehitlerimizi anmak bizim için son derece anlamlı. Edirnelilerde her yıl olduğu gibi yine Balkanlarımızın şehitliğini geçmiş yıllarda olduğu gibi acı hatıralarını unutmadılar. Bundan sonrada canlı şekilde yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz dedi. Tören daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde, Edirne İlhami Ertem Lisesi öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız varBakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var
Tarlayı sürürken Bizans dönemine ait sütun bulduTarlayı sürürken Bizans dönemine ait sütun buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Son dakika! Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.