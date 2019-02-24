Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir minibüste 13 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe girişinde Ö.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ö.Ç. de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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