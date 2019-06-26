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EDİRNE'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 10 ÖLÜ, 30 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Olay, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde bugün saat 04.45 sıralarında meydana geldi.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Olay, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde bugün saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup , 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR GEÇİLECEK

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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