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Edirne'de sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Edirne'de sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, U.A. ile E.P. sosyal medyada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Bunun üzerine U.A. yanına U.K. ve O.Y'yi de alarak E.P'nin Yenimescit Mahallesi Gamze Sokak'taki iş yerine gitti.

Burada çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.P, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suç aletleriyle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan U.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, O.Y. ve U.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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