Edirne’de trafik kazası: 1 ölü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.30 sıralarında 22 ER 671 plakalı araç, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde ana yola çıktığı sırada aynı yönde ilerlemekte olan Romanya uyruklu bir tır ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Araçta bulunan Berkin Kurtkan (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan B.T. ve C.Ş.’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

