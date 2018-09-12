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Edremit’te otomobilin çarptığı Mülayim öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yol kenarında yürüyen yaparken otomobilin çarptığı aşçı Mülayim Duman (29), yaşamını yitirdi.

Edremit’te otomobilin çarptığı Mülayim öldü

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yol kenarında yürüyen yaparken otomobilin çarptığı aşçı Mülayim Duman (29), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Yolören Kavşağı’nda meydana geldi. Ertuğrul Ufuk (22) yönetimindeki 17 LH 031 plakalı otomobil yol kenarında yürüyen aşçı Mülayim Duman’a çarptı. Aracın altında yaklaşık 25 metre sürüklenen Duman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Duman’ın cenazesi Edremit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ertuğrul Ufuk'un, direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söylediği belirtildi.

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