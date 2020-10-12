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Edremit’te sokak lambası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 22:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden alev alan sokak lambası yandı.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hamidey Mahallesi Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi üzerindeki sokak lambalarından biri yanmaya başladıktan bir süre sonra alev aldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aniden alev alan sokak lambası yandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hamidey Mahallesi Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi üzerindeki sokak lambalarından biri yanmaya başladıktan bir süre sonra alev aldı. Sokak lambasının alev alev yanması bir kişi tarafından görüntülendi. Lambadan düşen plastik parçalar ise aşağıda yanmaya devam etti. Direğin yakınına park eden araç sahipleri, araçlarını başka bir yere çekti. Tedbir amaçlı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun süre lambanın yanması çevre sakinleri tarafından ilgi ile izlenirken, cep telefonu ile görüntülendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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