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Edward Colston: Bristol'da nehre atılan İngiliz köle tacirinin heykeli sudan çıkarıldı, müzede sergilenecek

11.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında sökülüp nehre atılan Edward Colston heykeli, sudan çıkarıldı. Bristol Şehir Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Çalışan bir limanmız var bu sebeple heykeli sudan çıkarmamız gerekiyordu" denildi.

Edward Colston: Bristol'da nehre atılan İngiliz köle tacirinin heykeli sudan çıkarıldı, müzede sergilenecek

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında sökülüp nehre atılan Edward Colston heykeli, sudan çıkarıldı.

Bristol Şehir Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Çalışan bir limanmız var bu sebeple heykeli sudan çıkarmamız gerekiyordu" denildi.

Güvenli bir yere götürülecek olan heykel, temizlendikten sonra bir müzede sergilenecek.

Pazar günü Bristol'de "Siyahların hayatı değerlidir" protestoları sırasında eylemcilerin yerinden kaldırdığı Edward Colston heykeli, şehrin sokaklarında gezdirildikten sonra nehre atılmıştı.

'Kimsenin zarar görmesini istemedik'

Heykel, denizden sabaha karşı çıkarıldı. Şehir Konseyi Arşivleri'nin başındaki Ray Barnett, bunun sebebini "Eğer heykelin çıkarılışını izleyenler ya da bir kalabalık olursa, kimsenin zarar görmesini istemedik" diyerek açıkladı:

"Bir dalgıç suya dalarak vinçe bağlı halatları heykele bağladı, sonra da heykel sudan çıkarıldı. Yerinden sökülürken bağlanan ipler ve üzerine sıkılan boyalar hâlâ üzerinde duruyor. Bir sonraki aşamaya karar verene kadar heykeli bu şekilde saklayacağız."

Heykel pazar günü suya atılırken Avon ve Somserset Polisi, şiddetli bir tepkiyle karşılaşabileceklerini söyleyerek müdahale etmemişti.

Bristol Belediye Başkanı 'Hiçbir eksiklik hissetmedim' demişti

Heykel, şehirde yıllardır tartışmalara sebep oluyor. Daha önce birçok kez de kaldırılması talep edilmişti.

Heykel yerinden çıkarıldıktan sonra Bristol Belediye Başkanı Marvin Rees, "hiçbir eksiklik hissetmediğini" söylemişti.

Şehirde birçok kuruma, köle ticaretinden kazandığı parayı şehrin gelişmesine harcadığı gerekçesiyle Colston'ın adı verilmiş. Şimdi Colston isimli okullar ve diğer binaların adının değiştirilmesi gündemde.

Colston'dan sonra Londra'da da köle tüccarı Robert Milligan'ın heykeli kaldırıldı.

Liverpool Üniversitesi de, eski başbakan William Gladstone'un adını taşıyan bir binanın ismini değiştireceğini duyurdu. Gladstone'un da köle ticaretiyle yakından bağlantısı olduğu biliniyor.

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