Efsane değil gerçek! Yeterince uyumamanın etkisi büyük

Uyku tüm hayatı etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Daha güzel olmak ve canlı görünmek için uykuya ihtiyaç duyuluyor. Güzellik uykusunun efsane olduğu düşünülse de yapılan araştırmalarda güzellik uykusunun gerçek olduğu öğrenildi. İsveç’te yapılan bir araştırmada önceki gece uyumayan insanların daha az çekici olduğunu öğrenildi. Araştırma ekibi, bunun endişe verici olduğunu çünkü daha az uyumanın anti-sosyal davranışlara yol açabileceğini söylüyor.

UYKU EKSİKLİĞİ DAVRANIŞLARI DA ETKİLİYOR

Yapılan araştırmaya göre uyumamak sadece sabahınızı mahvetmez aynı zamanda çevrenizdeki insanlara dair algınızı da mahvedebilir. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, uyku eksikliğinin bir kişinin etrafındaki diğerlerini algılayışını değiştirebileceğini buldu. Araştırmada uyumayan kişilerin uyuyan kişilere göre güvenilmez ve daha az çekici olduğu belirlendi.

UYKUSUZ İNSANLAR SOSYAL HAYATINDA SIKINTI YAŞAYABİLİR

Araştırmacılar çalışmada “Yüz ifadeleri sosyal etkileşimler için çok önemlidir” diye yazdı. 'Bu nedenle, akut uyku kaybından sonra yüzlere daha az takılmak, sosyal etkileşimler için çeşitli problemlerle birlikte gelebilir... Ayrıca, başkalarının daha olumsuz sosyal izlenimleri, uykusuz insanlarda sosyal geri çekilmeye yol açabilir.

ARAŞTIRMA GENÇ YAŞ GRUBUNA YAPILDI

“Yüz ifadeleri başkalarının duygusal durumunu anlamak için çok önemli olduğundan, akut uyku kaybından sonra yüzlere takılmak için daha az zaman harcamak, başkalarının duygusal durumunu yanlış veya çok geç yorumlama riskinizi artırabilir. Katılımcılarımız genç yetişkinlerdi, bu nedenle sonuçlarımızın diğer yaş gruplarına genellenebilir olup olmadığını bilmiyoruz.”



