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Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Göllü bağ mevkinin 2 kilometre doğu yakasında yer alan bölgede 'ejderha taşı' bulundu. 800 yıllık efsanesi olan ejderha taşı 500 metrekarelik alanı kaplıyor. Üzerindeki topraklar temizlenerek koruma altına alınan taş adeta bir ejderhayı andırıyor.

Bugünden sonra ejderha taşı efsanesi Harput'un sözlü kültürü kadar turizmine de katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yapılan çalışmalarla geçici olarak tel örgü çekilerek koruma altına alınan alanda kayanın hava ile teması önlendikten sonra turizme kazandırılması bekleniyor.

Ejderha taşı ortaya çıktı!

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Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde gün yüzüne çıkartılan Ejderha olduğu ve taşa dönüştüğü dilden dile anlatılan 800 yıllık geçmişe sahip "Ejderha taşı" ortaya çıkarılarak koruma altına alındı.
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Haput’un tarihi mirasını canlandırma çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), tarafından Göllü bağ mevkinin 2 kilometre doğu yakasında yer alan "Ejderha Taşı" gün yüzüne çıkarıldı. 800 yıllık efsanesi olan ve 500 metrekarelik alanı kapsayan ejderhayı anımsatan taş, üstündeki toprakları temizlenerek koruma altına alındı.
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Çevre düzenleme çalışması yapılarak koruma altına alınan bölgede geniş bir rekreasyon çalışması sonrası taşın turizme kazandırılması hedefleniyor.
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EFSANEYE GÖRE EJDERHA VE YAVRUSU TAŞ OLMUŞ

EFSANEYE GÖRE EJDERHA VE YAVRUSU TAŞ OLMUŞ
Ejderha taşının Harput Mahallesinde Buzluk Mağarasına 2 kilometre mesafede yol kenarında yer aldığını aktaran KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, “13. yüzyılda Fethi Ahmet Babanın yaşadığı dönemden günümüze kadar gelen sözlü bir kültürdür. 13. yüzyılda ejderha ve yavrusunun Harput’a doğru geldiğini, Harput halkını yutup yiyeceği söylentisi yayılır. O yörenin halkı Fethi Ahmet Babaya giderler ve ejderhanın Harput’tan uzuklaştırılması için dua etmesini isterler.
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Fethi Ahmet Baba’da korku ve endişenin giderilebilmesi için günlerce dua eder. Dua neticesinde ejderha ve yavrusu buraya kadar gelir ve taş kesilir. Bu tabi ki efsane, sözlü bir kültür ve edebiyattır. Harput’umuzun kültürel misyonuna değer katan edebi ifadeler de bizim maddi değeri olan tarihi yapıların dışında somut olmayan kültür varlıkları içerisinde yer almaktadır. Ayaklarının ön tarafa doğru uzandığını, sırt kısmının göründüğünü ve hemen arka kuyruk tarafında da yavrusunun durduğunu görmekteyiz” dedi.
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'HARPUT'UN SÖZLÜ KÜLTÜRÜNE KATKI OLACAK'

'HARPUT'UN SÖZLÜ KÜLTÜRÜNE KATKI OLACAK'
Koruma altına aldıklarını aktaran Atıcı, “Çevre düzenleme çalışması yaptık. Levhasını koyarak turizm değerini artırmayı planlamaktayız. Bu çalışma bunla sınırlı değil. Bunun içerisinde rekreasyon ve yeşil alanların oluşturulması var. Görselliğin daha çok ön plana çıkabilmesi, turistlerin de rahat hareket edebilmesi için geniş bir rekreasyon çalışması düşünüyoruz.
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Harput’un sözlü kültürüne bir katkı sağlamış olacağız. Şuanda geçici olarak tel örgü çektik. Kayanın üzerinden toprakta vardı, temizledik. Bu şekilde ejderha kendini kaya olarak gösterdi. Hikayesini levha şeklinde astık. Çalışmalar sonlandıktan ve kayanın hava ile temasını engelledikten sonra turizme kazandırmış olacağız” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ ejderha taşı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
efsaneler ölmez bebek... o değilde evirdim çevirdim baktım da ejdarhaya neresi benziyo anlamadım. bildiğin taş işte ama elazığ tarihi yönden gerçekten çok zengin gidenler harputu mutlaka görsün
Aynı ejderha
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