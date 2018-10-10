Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini büyüleyen Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, hazırlanan proje kapsamında etrafı setlerle çevrilip, su seviyesi artırılarak yeni bir çehreye kavuşacak.
Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların göç yolu güzergahında olan ve 385 hektarlık suyla kaplı gölde kuşların gözlemlemesi için alanlar oluşturularak, su içerisinde sal ve kayıklarla doğal yaşamla iç içe olunması sağlanacak.
- "İhale yapıldı, yer teslimi yapılacak."
Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanla suların çekilmesi sonucu göl alanının daraldığını söyledi.
Alanda yapılacak çalışmayla yaklaşık 400 hektarlık bir alanda tekrar göl oluşturup suyu yükselteceklerini anlatan Akbulut, "Doğal ve yaban hayata hiç dokunmadan mevcut durumla birlikte su yükseltmesi yapacağız. Önümüzdeki yıl inşallah göldeki çalışmalar başlayacak. Gölün projesi yapıldı, hazır." diye konuştu.
Göl için önemli bir eylem planı hazırladıklarını ve etkili bir proje çalışmak istediklerini belirten Akbulut, "Suyun insanlar üzerinde hem tedavi edici hem de dinlendirici özelliği var. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünerek yola çıktık. Suyu yükseltmeyi düşündük. Bu sayede gölde olta balıkçılığı olur, etrafında gezinti olur. İnsanların kendilerini dinleyebilecekleri fiziki ortamlar oluştururuz diye düşündük. Güzel bir proje ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.
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