Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların göç yolu güzergahında olan ve 385 hektarlık suyla kaplı gölde kuşların gözlemlemesi için alanlar oluşturularak, su içerisinde sal ve kayıklarla doğal yaşamla iç içe olunması sağlanacak.

Göl için önemli bir eylem planı hazırladıklarını ve etkili bir proje çalışmak istediklerini belirten Akbulut, "Suyun insanlar üzerinde hem tedavi edici hem de dinlendirici özelliği var. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünerek yola çıktık. Suyu yükseltmeyi düşündük. Bu sayede gölde olta balıkçılığı olur, etrafında gezinti olur. İnsanların kendilerini dinleyebilecekleri fiziki ortamlar oluştururuz diye düşündük. Güzel bir proje ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

