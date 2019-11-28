İZMİR (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Birleşmiş Milletler verilerine göre, dakikada 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde İzmir'deki bir otelde "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Ayaz, göçün insanlık tarihi kadar eski olduğunu, insanların çok farklı sebeplerle göçtüğünü, tarih boyunca yaşanan göç hareketliliğinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. "Birleşmiş Milletler verilerine göre her dakika 40 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış." diyen Ayaz, insanların göç etmesinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmaması halinde göçün var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin tarih boyunca en büyük göç hareketliliğine maruz kaldığı bir dönemi yaşadığını söyleyen Ayaz, 1923'ten 2011'e kadar ülkenin aldığı göçmen sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu, 2011'den bugüne kadar alınan göçmen sayısına bakıldığında sürecin büyüklüğünün görüleceğini aktardı.