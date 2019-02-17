Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Eğe Denizi'nde dün akşam da 4.1, 1.7, 2.7 ve 2.7 şiddetlerinde sarsıntılar kaydedilmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinin verilerine göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.
Meydana gelen depremin ardından 20.56, 21.01 ve 21.04'te sırasıyla 1.7, 2.7 ve 2.7'lik 3 tane artçı sarsıntı kaydedilmişti.
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