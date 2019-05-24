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Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik ekiplerince Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla Midilli Adası'na giderken yakalanan yabancı uyruklular kıyıya çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giden lastik bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine ilerlediğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 61" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

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