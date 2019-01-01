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Ege Denizi'nde 'aslan balığı' istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

 DÜNYADA Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan 'aslan balığı', Muğla'nın turistlik ilçeleri Bodrum ile Marmaris'in ardından İzmir'de de görüldü.

Ege Denizi'nde 'aslan balığı' istilası

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- DÜNYADA Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan 'aslan balığı', Muğla'nın turistlik ilçeleri Bodrum ile Marmaris'in ardından İzmir'de de görüldü. Yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bıraktığı bilinen ve deniz canlılarını yok eden balığın tehlike saçtığı bildirildi.
Hint Okyanusu kökenli zehirli bir tür olan aslan balığı (pterois miles), Akdeniz'den sonra Ege'yi de görülmeye başlandı. Düşmanı olmayan, hızla çoğalan, doymak bilmez aslan balığı, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de görüldü. Balıkçı ağlarına da takılan 'aslan balığı'nın, son dönemde İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri taraflarında görülmesi endişe yarattı. Balığın Ege'deki varlığına karşı araştırmacılar uyarılarda bulundu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" dedi.
ASLAN BALIĞI
Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden bir kaçıdır. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu pterois volitans ve pterois miles türleri Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda habitatlarının yayıldığı görülmüştür. Bu özelliği ile bu bölgelere de işgalci bir türdür. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen, fiyatı pahalı bir balıktır. Fakat bu boyutlara ulaşması akvaryum ortamında oldukça zordur. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir. Fakat genellikle kendi türleriyle birlikte bakılması tavsiye edilir.

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Ege Denizi'nde 'aslan balığı' istilasıEge Denizi'nde 'aslan balığı' istilasıEge Denizi'nde 'aslan balığı' istilası

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