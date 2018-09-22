Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Salihleraltı mevkisinde bir grubun lastik botla denize açıldığı istihbaratı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Sahil güvenlik uçağı ile grubun yeri tespit edildi.
Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 21 Irak, 19 Suriye, 4 Nijerya, 4 Gana ve 3 Eritre uyruklu, sahil güvenlik botuna alındı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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