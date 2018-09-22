HABER

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Dikili açıklarında botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Salihleraltı mevkisinde bir grubun lastik botla denize açıldığı istihbaratı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Sahil güvenlik uçağı ile grubun yeri tespit edildi.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 21 Irak, 19 Suriye, 4 Nijerya, 4 Gana ve 3 Eritre uyruklu, sahil güvenlik botuna alındı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
Fanatik Beşiktaşlının evi böyle olurFanatik Beşiktaşlının evi böyle olur
İslâm Bilim Tarihi'ne damga vuran icatlar TEKNOFEST'teİslâm Bilim Tarihi'ne damga vuran icatlar TEKNOFEST'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dikili izmir lastik bot yabancı uyruklu yasa dışı yollar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlama! Yüzüme dışkısını sürerek...

Ünlü tekstil patronuna eşinden şok suçlama! Yüzüme dışkısını sürerek...

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Asi Nehri’nde binlerce ölü balık sahile vurdu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.