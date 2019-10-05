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Ege Denizi'ndeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 00:41 | Son Güncelleme

Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ilçede olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 23.20'de Datça ilçesi açıklarında kaydedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını belirterek, "An itibarıyla depremden kaynaklı olumsuz durum bilgisi gelmedi." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), depremin merkez üssünün Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Datça deprem Ege Denizi Mesut Çoban

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