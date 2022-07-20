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Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ege Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur?

20.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu ile ilgili detaylar Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yayımlanan bilgiye göre üniversiteye kütüphaneci, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisinin yanı sıra tekniker ve gemi adamı alınacak. Peki Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ege Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ege Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur?

Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Ege Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ege Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur? Ayrıntılar haberimizde...

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ege Üniversitesi personel alımı için başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Ege Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe alım” hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformundan gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesi personel alımı için başvurular, 20 Temmuz Çarşamba günü başladı. Başvurular, 3 Ağustos'ta saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı internet sitesi için linke tıklayın:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları:

"1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az yetmiş (70) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. Gemi Adamı pozisyonuna başvuracak olan adaylarda bu şart aranmaz.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) İlan edilen tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (20.07.1992 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/ Kimlik Kartına sahip olmak,

c) Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

d) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,

e) 170 cm’den kısa boylu olmamak.

f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-10=60’tan az olmaması gerekmektedir.)"

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personel alımı
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