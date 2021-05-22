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  4. Ege'yi vuran fırına sonrası Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama: Devam edecek

Ege'yi vuran fırına sonrası Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama: Devam edecek

22.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün, özellikle Ege'de etkili olan ve onlarca tekneyi batıran fırtınayla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde bu tür doğa olaylarını görmeye devam edeceğimizi belirtti. Uyarılarda da bulunan Şen, "Vatandaşın artık meteorolojiyi takip edip ona göre önlem alması lazım. şeklinde konuştu.

Ege'yi vuran fırına sonrası Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama: Devam edecek

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün özellikle İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan fırtına tekneleri batırmış, çatıları uçurmuştu. Bu tür doğa olaylarının devam edip etmeyeceği merak edilirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili CNN TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"AFETLER DEVAM EDECEK"

Artık bunları göreceğiz, iklim değişikliğinin 1 derecelik artışı bu olayları yüzde 60 civarında artırıyor. Sıklaşarak ve şiddeti artarak göreceğiz. Vatandaşın artık meteorolojiyi takip edip ona göre önlem alması lazım. Bu tür afetler daha devam edecek. Bizim artık bu konuları oturup konuşmamız lazım.

Bir kanun da çıkacak yakında iklim değişikliğiyle ilgili. Hızlı bir şekilde bunları yapmamız lazım. Belediyelerin öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleyi ilk sıraya koyması lazım.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TURİZM SEZONU HABERLERİ

Artık güney bölgelerimizde temmuz-ağustosta deniz turizminin olması zor. Çünkü aşırı sıcak olacak. Turizmi ikiye bölmek lazım. Mart-Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim-Kasım gibi deniz sezonlarını bölmemiz lazım.

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meteoroloji

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