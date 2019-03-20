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Egeli akademisyenlerden yaraları iyileştiren ürün

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi'nden (EÜ) 4 bilim insanı bir araya gelerek yeni bir ürün geliştirdi.

Egeli akademisyenlerden yaraları iyileştiren ürün

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi'nden (EÜ) 4 bilim insanı bir araya gelerek yeni bir ürün geliştirdi. Yara tedavisinde etkili olan jel, yaranın olduğu bölgeye sürülüyor ve kişinin kendi hücreleriyle birleşerek yeni bir deri tabakası oluşmasını sağlıyor. Ürün, yaraları zor iyileşen diyabetli hastaların yanı sıra kaza ile oluşan ya da hastane yaraları gibi farklı şekillerde oluşan tüm yaraların tedavisinde uygulanıyor. Ege Üniversitesi'nden uzmanlar 8 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak 4 kadın akademisyenin geliştirdiği ürünün yaraları, şu anda kullanılan birçok üründen daha iyi tedavi ettiğini belirtti.
Ürün, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Özgen Özer, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmöasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. İpek Eroğlu ve Arş. Gör. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi tarafından geliştirildi.
5 ÜLKEDEN PATENT ALDI
Prof. Dr. Özgen Özer sadece hammadde arayışı için 8 ay boyunca yoğun uğraş verdiklerini belirtti ve "Ürünün içinde bulunan insan derisinin bileşenlerinden oluşan dermal matriks ve mikropartiküler yapı iyileşmeyi hızlandırıyor. Dermal matriks için dayanıklılık analizleri yaptık. Anabilim dalımızda bulunan aletlerimizi kullanarak ürünün ne kadar dayanıklı olduğunu test ettik. Hayvan çalışmaları ve salınım yaptık. Sonucunda olumlu yanıt aldık" dedi. Çalışmaların ardından Türkiye'de ve dünyada patent almak için başvurularda bulunduklarını söyleyen Prof. Dr. Özer, "Ürünün patentini almak için Türkiye dışında 5 ülkeye başvurduk. Buralardan ürün için patent aldık" diye konuştu.
2014 yılı boyunca Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşa sunum yaparak buluşlarını anlatan Prof. Dr. Özer, "Sunum yaptıktan sonra ürünün içeriğinin iyi olduğunu anlayan yatırımcıların ilgilendikleri en önemli şey, ürünün pazardaki başarısı oldu" dedi.
'ÜRÜN, YARALARIN HIZLA İYİLEŞMESİNİ SAĞLIYOR'
Prof. Dr. Özgen Özer, "İnsan derisinin kendi bileşenlerinden oluşan süngerimsi ve ağsı yapı iyileşmeyi sağlıyor. Yara üzerine koyulan ürün, bir süre sonra kendiliğinden yok oluyor ve yara bölgesindeki hücrelerden sağlıklı doku oluşumunu sağlıyor. Dünyada toplam 50 milyon hasta özellikle, diyabetik ayak yarası ve yatak yarası için etkili bir tedavi bekliyor. Ayrıca ürünün avantajları oldukça fazla. Ürün yaranın hızlı iyileşmesini, yarada yok olmayı ve yaranın şeklini almayı, şeffaflık ve tedavi izlenilebilirliğini ayrıca evde kolayca uygulama yapılmasını sağlıyor" dedi.
EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Laboratuvardan Rafa Ürün Öyküsü' isimli bir konferasta ürün tanıtıldı. Konferansı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Özgen Özer verdi. Konferansa Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Bahattin Tanyolaç, Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rengin Eltem, Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Gürel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Özer, konferansın sonunda Dermalix'in ortaya çıkmasına katkı sağlayan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmöasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. İpek Eroğlu ve Arş. Gör. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Egeli akademisyenlerden yaraları iyileştiren ürünEgeli akademisyenlerden yaraları iyileştiren ürün

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