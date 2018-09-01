Kaptan Kopuz, bir yandan gemiyi kullanırken, bir yandan da sonar cihazından suyun altındaki balıkları kontrol etti. Bir süre sonra cihazlarda balık sürüsü tespit eden kaptan Kopuz, uyarı sireni çalarak mürettebatı harekete geçirdi.

Fatih kaptan, rotayı balık geçişlerinin yoğun olduğu Karaburun açıklarına doğru çevirdi. Gemi, yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk sonrası Karaburun-Çeşme arasındaki bölgeye ulaştı.

Dört buçuk aydır limanda demirli bulunan 38 metre boyundaki 24 mürettebatlı tekne, ağların istiflenmesi, vinçlerin halatlara çekilmesi ve cihazların kontrolü sonrası yeniden açık denize yelken açtı.

AA ekibiyle Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan "Yaşar Reis 2" teknesi kaptanlarından Fatih Kopuz mürettebata "kazasız belasız, bol balıklı" bir sezon geçirmesini temenni etti.

Ege'deki irili ufaklı bin 710 tekne av yasağı süresinde bakım ve onarımdan geçirilerek yeni sezona hazır hale getirildi. Av yasağının kalkmasıyla İzmir limanlarında bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için "vira bismillah" diyerek Ege Denizi'ne açıldı.

Alacakaranlıkta başlayan heyecan, günün ilk ışıklarıyla ağların çekilmesiyle doruk noktaya ulaştı. Ağlarda parıldayan balıklar büyük bir heyecanla güverteye alınarak kasalandı. Taze kalması için buzlanan sezonun ilk balıkları teknenin limana yanaşmasının ardından nakliye gemilerine taşındı. Sezonun ilk balıkları daha sonra Buca'daki İzmir Balık Hali'ne doğru yola çıktı.

Kaptanın yönlendirdiği teknede, ağların kurşunlarını istifleyen "hamlacılar", mantarlarını düzenleyen "mantarcılar", ağın düzgün akıp akmadığını kontrol eden "palacılar", ağların gemiye çekilmesi ve bırakılmasından sorumlu "istifçiler" sabaha kadar sürecek zorlu bir mücadeleye başladı.

- Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı

Sezonun ikinci gecesinin daha verimli geçeceğini umduğunu aktaran Kopuz, "Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı. Bu akşam nasip olur denize çıkarsak denizi gezeceğiz, zamanımız daha çok olacak, gecede gündüz de balık avlamak serbest. İnşallah hayırlısıyla bir sezon geçer." dedi.

Kopuz, Egeli balıkçıların liman sıkıntısı yaşadığını, yakaladıkları balıkların nakliyesi için karaya yanaşamadıklarını hatırlattı.

Hüsamettin Reis gemisinin kaptanı Selahattin Ceylan da sezonun ilk gecesinide ağlarına sardalya çıktığını ama istedikleri miktarda avlanamadıklarını ifade etti.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, yeni av sezonun başlamasıyla Egeli balıkçıların denize açıldığını ve yakaladıkları balıkların İzmir Balık Hali'ne girdiğini söyledi.

Denizden çıkan balıkları tüketicilerle buluşturduklarını aktaran Çakan, "Balıkları iç piyasaya sevk ettik, hayırlısıyla güzel bir sezon ve avcılık olacağına inanıyoruz. Halkımıza sağlıklı, kaliteli balık yedireceğiz inşallah. Denizde bu sene bereketli bir yıl olur inşallah." dedi.

