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Egeli balıkçılar "vira bismillah" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Av yasağının kalkmasıyla Ege'deki balıkçılar, halat çözerek sezonun ilk avı için ağlarını mavi sularla buluşturdu - Alacakaranlıkta başlayan av, günün ilk ışıklarıyla parıldayan balıkların güverteye alınıp kasalanmasıyla sona erdi

İZMİR (AA) - Yeni av sezonunun ilk gününde limana buruk dönen Egeli balıkçılar bereketli bir sezon geçirmeyi diliyor.

Ege'deki irili ufaklı bin 710 tekne av yasağı süresinde bakım ve onarımdan geçirilerek yeni sezona hazır hale getirildi. Av yasağının kalkmasıyla İzmir limanlarında bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için "vira bismillah" diyerek Ege Denizi'ne açıldı.

AA ekibiyle Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan "Yaşar Reis 2" teknesi kaptanlarından Fatih Kopuz mürettebata "kazasız belasız, bol balıklı" bir sezon geçirmesini temenni etti.

Dört buçuk aydır limanda demirli bulunan 38 metre boyundaki 24 mürettebatlı tekne, ağların istiflenmesi, vinçlerin halatlara çekilmesi ve cihazların kontrolü sonrası yeniden açık denize yelken açtı.

- Ağlar suyla buluştu

Fatih kaptan, rotayı balık geçişlerinin yoğun olduğu Karaburun açıklarına doğru çevirdi. Gemi, yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk sonrası Karaburun-Çeşme arasındaki bölgeye ulaştı.

Kaptan Kopuz, bir yandan gemiyi kullanırken, bir yandan da sonar cihazından suyun altındaki balıkları kontrol etti. Bir süre sonra cihazlarda balık sürüsü tespit eden kaptan Kopuz, uyarı sireni çalarak mürettebatı harekete geçirdi.

Hızla çalışmaya başlayan tayfa, ağı denizde sabitlemek için kullanılan botu suya indirdi. Kaptandan aldığı talimatlarla mürettebatı yönlendiren "Kocareis"in "mola bismillah" anonsuyla tayfa 4,5 aylık hasrete son vererek ağları denize bıraktı.

Kaptanın yönlendirdiği teknede, ağların kurşunlarını istifleyen "hamlacılar", mantarlarını düzenleyen "mantarcılar", ağın düzgün akıp akmadığını kontrol eden "palacılar", ağların gemiye çekilmesi ve bırakılmasından sorumlu "istifçiler" sabaha kadar sürecek zorlu bir mücadeleye başladı.

Alacakaranlıkta başlayan heyecan, günün ilk ışıklarıyla ağların çekilmesiyle doruk noktaya ulaştı. Ağlarda parıldayan balıklar büyük bir heyecanla güverteye alınarak kasalandı. Taze kalması için buzlanan sezonun ilk balıkları teknenin limana yanaşmasının ardından nakliye gemilerine taşındı. Sezonun ilk balıkları daha sonra Buca'daki İzmir Balık Hali'ne doğru yola çıktı.

- Kaptanlar sezondan umutlu

Yaşar Reis 2'nin kaptanlarından Saim Kopuz, avlanma yasağının gece yarısı kalktığını anımsatarak, sürenin az olmasından dolayı denizde balık taraması yapamadıklarını belirtti.

- Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı

Sezonun ikinci gecesinin daha verimli geçeceğini umduğunu aktaran Kopuz, "Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı. Bu akşam nasip olur denize çıkarsak denizi gezeceğiz, zamanımız daha çok olacak, gecede gündüz de balık avlamak serbest. İnşallah hayırlısıyla bir sezon geçer." dedi.

Kopuz, Egeli balıkçıların liman sıkıntısı yaşadığını, yakaladıkları balıkların nakliyesi için karaya yanaşamadıklarını hatırlattı.

Hüsamettin Reis gemisinin kaptanı Selahattin Ceylan da sezonun ilk gecesinide ağlarına sardalya çıktığını ama istedikleri miktarda avlanamadıklarını ifade etti.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, yeni av sezonun başlamasıyla Egeli balıkçıların denize açıldığını ve yakaladıkları balıkların İzmir Balık Hali'ne girdiğini söyledi.

Denizden çıkan balıkları tüketicilerle buluşturduklarını aktaran Çakan, "Balıkları iç piyasaya sevk ettik, hayırlısıyla güzel bir sezon ve avcılık olacağına inanıyoruz. Halkımıza sağlıklı, kaliteli balık yedireceğiz inşallah. Denizde bu sene bereketli bir yıl olur inşallah." dedi.

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