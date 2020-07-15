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Eğer bunları yapmazsanız mutlu bir evliliğiniz olmayabilir! İlişki uzmanı uyardı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Hayatınızın aşkıyla tanıştınız ve hayatlarınızı birleştirmeye, bir ömrü birlikte yaşamaya karar verdiniz ve rüya gibi bir düğünle evlendiniz. Mutlu son mu? Belki de değil çünkü işin zor kısmına yeni geldiniz. Evli bir çift olarak bir ömür sürdürme ve sağlıklı bir ilişki düzeni oluşturabilmeniz gerekiyor. İşte evlilikte mutluluğun sırları ve sağlıklı bir evlilik için bilmeniz gerekenler!

Eğer bunları yapmazsanız mutlu bir evliliğiniz olmayabilir! İlişki uzmanı uyardı!

Hayatınızın en anlamlı dönüm noktalarından biri olan evlilik, çiftlerin emek ve gayret göstererek devam ettirmeleri gereken bir kurumdur. Evliliğin ilk yıllarında bu gayreti göstererek huzurlu bir düzen kurabilen çiftler, gelecek yıllara daha emin adımlarla ilerleyebilirler. Bazı çiftler için ise durum her zaman bu kadar kolay olmayabilir ve desteğe ihtiyaç duyabilirler. Size bu konuda yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

EVLİLİK İKİ KİŞİLİKTİR!

Evliliğinizle ilgili bir problem yaşadığınızda bu problem eşinizin gürültü çıkarması gibi basit bir şey ise başkalarına anlatmamalısınız. İnsanlar, evliliğiniz hakkında yorum yaptığında bundan etkilenirsiniz. Bu gücü diğer insanlara vermeyin. Yetişkin bir insan olarak evliliğinizin sorumluluğunu da siz almalısınız. Başkalarından gelecek yardımla ancak geçici bir düzen oluşturulabilir ve hatta düzensizliğin sebebi bu olabilir. Ebeveynlerle ya da arkadaşlarla paylaşılması gereken gerçek bir problem yoksa onlara başvurmayın.

BİRBİRİNİZLE KONUŞUN!

Eşler arasındaki muhabbet oldukça önemlidir. Eşiniz sohbet etme konusunda pek istekli değilse, kendi gününüzü anlatmak yerine onun gününe dair sorular sorabilirsiniz. Sohbet edebilen ve dertleşebilen çiftler, bir problemleri olduğunda da somurtmak ya da karşı tarafın anlamasını beklemek yerine problemlerini eşleriyle konuşurlar. Basit ve önemsiz gibi görünse de çiftler arasındaki sıcaklığı sağlayan en önemli şeylerden biri her konuda eşiyle konuşabilmektir.

ETRAFA BAKMAKTAN VAZGEÇİN!

Diğer insanların evliliklerine ve hayatlarına bakmaktan vazgeçin. Eşinizi ya da hayatınızı başkalarınınkiyle kıyaslamayın. "Ahmet'in karısı her akşam bunu yapıyormuş" ya da "Ayşe'nin kocası şunu eksik etmezmiş" gibi cümleler pek çoğunuza normal gibi geliyor olsa da evlilikler için öldürücü etkiye sahiptir. Bir başkasıyla kıyaslanmak bir eşe yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Siz birbirinizi seçtiniz ve dışarıya gözlerinizi kapattığınız anda elinizdekinin kıymeti ortaya çıkmaya başlayacaktır. Özellikle maddi konularda asla kıyaslama olmamalıdır. Bunun şakası bile karşı tarafı incitebilir.

AYNI KİŞİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

Siz sabırlı bir insan olabilirsiniz ama eşinizin tez canlı yapısı sizi rahatsız etmemelidir. Hani hep derler ya birbirinizi olduğu gibi kabul edin diye, bu ifadeyi biraz daha ciddiye almalısınız. Sizin alışveriş yapmaktan nefret etmeniz, eşinizin de nefret etmesini gerektirmez. Birbirinizin farklılıklarına karşı sabırlı olmayı öğrenmelisiniz çünkü kendinizle değil bir başka insanla evlendiniz. Siz onun farklılıklarına saygı gösterdikçe, aynı saygıyı siz de görmeye başlayacaksınız.

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