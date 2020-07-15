Eğer bunları yapmazsanız mutlu bir evliliğiniz olmayabilir! İlişki uzmanı uyardı!

Hayatınızın en anlamlı dönüm noktalarından biri olan evlilik, çiftlerin emek ve gayret göstererek devam ettirmeleri gereken bir kurumdur. Evliliğin ilk yıllarında bu gayreti göstererek huzurlu bir düzen kurabilen çiftler, gelecek yıllara daha emin adımlarla ilerleyebilirler. Bazı çiftler için ise durum her zaman bu kadar kolay olmayabilir ve desteğe ihtiyaç duyabilirler. Size bu konuda yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

EVLİLİK İKİ KİŞİLİKTİR!

Evliliğinizle ilgili bir problem yaşadığınızda bu problem eşinizin gürültü çıkarması gibi basit bir şey ise başkalarına anlatmamalısınız. İnsanlar, evliliğiniz hakkında yorum yaptığında bundan etkilenirsiniz. Bu gücü diğer insanlara vermeyin. Yetişkin bir insan olarak evliliğinizin sorumluluğunu da siz almalısınız. Başkalarından gelecek yardımla ancak geçici bir düzen oluşturulabilir ve hatta düzensizliğin sebebi bu olabilir. Ebeveynlerle ya da arkadaşlarla paylaşılması gereken gerçek bir problem yoksa onlara başvurmayın.

BİRBİRİNİZLE KONUŞUN!

Eşler arasındaki muhabbet oldukça önemlidir. Eşiniz sohbet etme konusunda pek istekli değilse, kendi gününüzü anlatmak yerine onun gününe dair sorular sorabilirsiniz. Sohbet edebilen ve dertleşebilen çiftler, bir problemleri olduğunda da somurtmak ya da karşı tarafın anlamasını beklemek yerine problemlerini eşleriyle konuşurlar. Basit ve önemsiz gibi görünse de çiftler arasındaki sıcaklığı sağlayan en önemli şeylerden biri her konuda eşiyle konuşabilmektir.