Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız renkleri hemen soluyor! Koyu ve açık renkliler...

Kirlenen çamaşırlar yıkanmaya mahkum, bunu biliyoruz. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor: Bir çamaşır ne kadar sık yıkanırsa kullanma ve rengini koruma ömrü de o kadar kısa oluyor. Bu nedenle çamaşırları sıklıkla yıkamak yerine, kirlendiğinden emin olduğunuzda yıkamak o çok sevdiğiniz renklerin daha kalıcı ve ilk günkü gibi kalmasını sağlamak için en önemli çözümlerden. Peki, bu çamaşırları hem sıklıkla yıkıyor hem de renklerinin solmamasını istemiyorsak ne gibi çözümler kullanabiliriz? Sizin için renkli çamaşırları soldurmadan yıkamanın püf noktalarını listeledik. Buyurun başlayalım...

RENK TÜRLERİNE GÖRE YIKAMA YAPMAK

Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi, renkler. Çamaşırları yıkamak için sınıflandırırken; koyu renkler, açık renkler, karma renkler olmak üzere üç renk grubu oluşturmalısınız. Çünkü bütün renklerin bir arada, sınıflandırma yapılmadan, yıkanması koyu renklerin solmasına, açık renkli kıyafetlerinse ağarmasına neden olur. Karma renkler dediğimiz ne tam koyu ne de tam açık olan renklerin bir arada yıkanması renkler birbirine benzediği için bir sorun yaratmayacaktır. Fakat beyaz çamaşırlarla birlikte yıkanan renkli kıyafetler beyazların boyanmasına neden olabilir. Siyahların kendi aralarında yıkanması koyu tonların solmasını engellerken, beyazların kendi aralarında yıkanması da herhangi bir zarar görmemelerini sağlar.