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Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız renkleri hemen soluyor! Koyu ve açık renkliler...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birbirinden renkli kıyafetleri hepimiz çok seviyoruz. Çeşit çeşit ürünlerle dolabımızı dolduruyor, hiçbirinin zarar görmesini istemiyoruz. Ama biz ne yaparsak yapalım, kullandığımız kıyafetler zamanla kirleniyor ve bunları yıkama gereği duyuyoruz. Biz yıkadıkça da çok sevdiğimiz renkleri solabiliyor ve ister istemez çamaşırlar yıpranıyor.

Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız renkleri hemen soluyor! Koyu ve açık renkliler...

Kirlenen çamaşırlar yıkanmaya mahkum, bunu biliyoruz. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor: Bir çamaşır ne kadar sık yıkanırsa kullanma ve rengini koruma ömrü de o kadar kısa oluyor. Bu nedenle çamaşırları sıklıkla yıkamak yerine, kirlendiğinden emin olduğunuzda yıkamak o çok sevdiğiniz renklerin daha kalıcı ve ilk günkü gibi kalmasını sağlamak için en önemli çözümlerden. Peki, bu çamaşırları hem sıklıkla yıkıyor hem de renklerinin solmamasını istemiyorsak ne gibi çözümler kullanabiliriz? Sizin için renkli çamaşırları soldurmadan yıkamanın püf noktalarını listeledik. Buyurun başlayalım...

RENK TÜRLERİNE GÖRE YIKAMA YAPMAK

Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi, renkler. Çamaşırları yıkamak için sınıflandırırken; koyu renkler, açık renkler, karma renkler olmak üzere üç renk grubu oluşturmalısınız. Çünkü bütün renklerin bir arada, sınıflandırma yapılmadan, yıkanması koyu renklerin solmasına, açık renkli kıyafetlerinse ağarmasına neden olur. Karma renkler dediğimiz ne tam koyu ne de tam açık olan renklerin bir arada yıkanması renkler birbirine benzediği için bir sorun yaratmayacaktır. Fakat beyaz çamaşırlarla birlikte yıkanan renkli kıyafetler beyazların boyanmasına neden olabilir. Siyahların kendi aralarında yıkanması koyu tonların solmasını engellerken, beyazların kendi aralarında yıkanması da herhangi bir zarar görmemelerini sağlar.

DETERJAN MİKTARI

Günümüzde artık makineye atılacak deterjan miktarını belirlemek için kullanılan ölçekler var. Deterjan şişesinin kapağı ya da yarım çay bardağı gibi ölçekler çamaşırlara yeterli olan deterjan miktarını belirlemede en ideal olanları. Unutmayın. Fazla deterjan fazla temizlik demek değildir. Makineye atılan fazla deterjan, çamaşırların tam durulanamamasına ve yıkamanın tam olarak gerçekleşememesine neden olur. Ayrıca Üzerinde deterjan kalan çamaşırlar çok çabuk yıpranabilir ve renkleri solabilir. Çamaşırları kurutma aşamasında da deterjan tam olarak gitmediği için istenilen performans alınamaz. Makineye tam ve ölçeğine göre deterjan atmak bu sebeple çok önemlidir.

YIKAMA DERECESİ

Her kumaşın yıkanması için doğru bir sıcaklık derecesi vardır. Çamaşırın yıkanma derecesi genellikle içerisindeki etikette yazmaktadır. Belirlenen sıcaklıktan fazla ya da az bir derecede çamaşır yıkamak kıyafetlerinize ciddi oranda zarar verebilir. Çamaşırlar için genellikle ideal dereceler 30 ila 40 arasındadır. Bunun üzerindeki sıcaklıklar çamaşırın renginin solmasına ya da kumaşta yırtılmaların oluşmasına neden olabilir.

Sizlere sunduğumuz bu püf noktaları doğru uygulayarak çamaşırlarınızın ömrünü uzatabilir, ilk günkü canlılıklarını korumalarını sağlayabilirsiniz.

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