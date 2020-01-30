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  4. Eğer partneriniz bu odada hamile kalırsa 18 yıl boyunca konaklama bedava

Eğer partneriniz bu odada hamile kalırsa 18 yıl boyunca konaklama bedava

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kanada'da bir otelin başlattığı kampanya çiftleri çocuk yapmaya daha çok teşvik edecek gibi görünüyor. Eğer partneriniz bu otelin odasında yapılan seks sonucu hamile kalırsa 18 yıl boyunca her sevgililer gününde bu odada bedava konaklayabilecek.

Eğer partneriniz bu odada hamile kalırsa 18 yıl boyunca konaklama bedava

Sevgililer Günü yaklaşıyor!

Oteller, restoranlar sırayla cazip kampanyalarını açıklarken Kanada'da bir otel başlattığı kampanyayla diğerlerinden bir adımı öne çıkıyor.

Kanada'nın Victoria bölgesinde bulunan bir otel, müşterilerine şöyle bir teklifle geldi.

Eğer bu otelde kaldıkları süre kapsamında partneriniz hamile kalırsa, bundan sonraki 18 yıl boyunca Sevgililer Günü'nde bu otelde konaklamak bedava olacak.

Otelin bu kampanyayı aslında 5 yıldır düzenliyor ancak bu yıl talebin oldukça fazla olduğu belirtiliyor.

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