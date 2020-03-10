Eğer penisiniz ortalamanın altındaysa üzülmeyin!

Seks, bir çok erkek için ne yazık ki performatif bir alan olarak görülüyor. Birçok erkek cinsel güçlerini boşalma sürelerinin uzunluğuyla, bir gecede kaç kez erekte olabildiğiyle hatta penis boylarıyla ölçüyor.

Özellikle penis boyu birçok erkek için özgüven sorununa neden oluyor. Penis boyları ortalamanın altında ya da mikro penise sahip erkekler partnerleri için yeterli olmadıklarını düşünüyorlar.

Ancak yeni açılan bir çöpçatanlık sitesi küçük penisli erkeklerin derdine çare olacak gibi görünüyor.

'Her kör satıcının bir kör alıcısı bulunur' mottosuyla yola çıkan site özellikle küçük penis tercih eden kadınlar tarafından da rağbet görüyor.

Siteye üye olmak tamamen ücretsiz. Her cinsiyet ve cinsel yönelimden kişi üye olabiliyor.

SINIR 14 CM

Ancak erkekler için bir üst sınır var. Erkeklerin penis boyları 14 cm'den uzunsa üyelikleri kabul edilmiyor.

Site yönetiminden yapılan açıklamada, günümüzde sosyal medyanın etkisiyle erkeklerin normal dışı penis boylarıyla karşılaşıp bu boyutları norm olarak aldıklarını ve artık kendilerini eksik ve yetersiz olarak görmeye başladıkları belirtiliyor.