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Eğer penisiniz ortalamanın altındaysa üzülmeyin!

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

Yeni bir çöpçatan uygulamasının şimdiden 28 bin üyesi olmuş durumda. Ancak bu siteyi diğerlerinden ayıran en büyük özelliği sadece küçük penislilerin üye olabilmesi.

Eğer penisiniz ortalamanın altındaysa üzülmeyin!

Seks, bir çok erkek için ne yazık ki performatif bir alan olarak görülüyor. Birçok erkek cinsel güçlerini boşalma sürelerinin uzunluğuyla, bir gecede kaç kez erekte olabildiğiyle hatta penis boylarıyla ölçüyor.

Özellikle penis boyu birçok erkek için özgüven sorununa neden oluyor. Penis boyları ortalamanın altında ya da mikro penise sahip erkekler partnerleri için yeterli olmadıklarını düşünüyorlar.

Ancak yeni açılan bir çöpçatanlık sitesi küçük penisli erkeklerin derdine çare olacak gibi görünüyor.

'Her kör satıcının bir kör alıcısı bulunur' mottosuyla yola çıkan site özellikle küçük penis tercih eden kadınlar tarafından da rağbet görüyor.

Siteye üye olmak tamamen ücretsiz. Her cinsiyet ve cinsel yönelimden kişi üye olabiliyor.

SINIR 14 CM

Ancak erkekler için bir üst sınır var. Erkeklerin penis boyları 14 cm'den uzunsa üyelikleri kabul edilmiyor.

Site yönetiminden yapılan açıklamada, günümüzde sosyal medyanın etkisiyle erkeklerin normal dışı penis boylarıyla karşılaşıp bu boyutları norm olarak aldıklarını ve artık kendilerini eksik ve yetersiz olarak görmeye başladıkları belirtiliyor.

Sitede "Eğer penisiniz küçükse utanmayın. Bu sitedeki tüm erkeklerin penisi küçük. Yani burada sizinle buluşmayı kabul eden herkes bunu biliyor ve kabul ediyor olacak. Kendinizi gereksiz baskı altında hissetmeyin" ifadesi yer alıyor.

Sitede şu an toplam 28 bin üye var ve bu üyelerin yüzde 27'si kendini kadın olarak tanımlamış durumda.

Kadınlara yönelik ise şu ifadeler dikkat çekti; "Bazı kadınlar küçük penisi çekici bulabilir. Bir kısmı büyük penislerin onlara acı verdiği yönünde. Bazı kadınlarda küçük penisli erkek fetişi var çünkü sekste dominant rol oynamak istiyorlar."

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