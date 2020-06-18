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Eğer sürekli stres yapıyorsanız o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Evde, işte, okulda, yolda, gün içerisinde bulunduğunuz hemen her yerde sizi strese sokabilecek birçok faktör var. Bu etkenlere sık sık maruz kalmanız ve yine sıklıkla strese kapılmanız, bazı hastalıklara yakalanma riskinizi önemli ölçüde artırır. Peki, stresin zemin hazırladığı bu hastalıklar hangileri? Detaylar yazımızda.

Eğer sürekli stres yapıyorsanız o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!

"Çağımızın hastalığı" dendiğinde birçok kişinin aklına stres gelir. Hayat şartlarının gitgide zorlaştığı bu dönemde sürekli bir mücadele içerisinde olan bireyler, ister istemez birçok stres faktörüne maruz kalır. Bu durum, kişinin endişe duymasına yol açar ve süreklilik arz ettiğinde bazı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Bu hastalıkların bir kısmını yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

STRES HANGİ HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR?

1. Depresyon

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Stresin belirli bir düzeyin üzerine çıkması ve kişinin günlük yaşantısını önemli ölçüde etkileyecek bir noktaya varması, o kişinin ruh sağlığının bozulmasına sebep olur. Kontrolden çıkan stres, anksiyete bozukluklarına ve depresyona yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre iş yerinde stres yaşayan kişilerin depresyona girme riski, daha düşük düzeyde strese sahip olan kişilerden %80 daha fazla.

2. Mide Hastalıkları
Stres, mide hastalıklarına yol açan tek faktör olmasa da hali hazırda ülser, reflü ve irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklara sahip olan kişilerin durumunu kötüleştirir.

3. Astım
Birçok araştırma, stresin astımı kötüleştirdiğini gösterir. Hatta bazı araştırmalara göre, ebeveynlerden birinin kronik strese sahip olması, çocuğunun astım hastalığına sahip olması riskini artırır. Yani bir kişinin yüksek düzeyde strese sahip olması sadece onu değil, çocuklarının sağlık koşullarını bile etkileyebilir.

4. Aşırı Kilo Alma veya Verme

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Kontrol altına alınamayan stres, kişilerin fazla kilo almasına ya da tam tersi sağlıksız bir şekilde kilo vermesine sebep olabilir. Bu kişilerin iştahları çok arttığı ya da azaldığı için beslenme düzenleri bozulur. Dolayısıyla kilolarını ideal aralıkta tutmakta zorluk çeker.

5. Baş Ağrısı
Stres birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi baş ağrılarına da sebep olabilir. Özellikle migren hastalığına sahip kişiler, stresli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında çok şiddetli ağrılar yaşayabilirler.

6. Kalp Hastalıkları
Yüksek seviyede strese sahip olan kişilerin yüksek tansiyon, kolesterol ve kalp hastası olma riski daha yüksektir. Ayrıca aniden oluşan stres, kalp krizi gibi ciddi kalp problemlerini tetikleyebilir.

7. Uyku Problemleri

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Stres, kişilerin uyku kalitesini önemli ölçüde etkiler. Bu kişiler uykuya dalmakta zorluk yaşayabilir, bunu başarsa bile sık sık uyanabilir. Hatta yaşadığı gerginlik sebebiyle kabuslar görebilir. Bunların haricinde stresli bir dönemden geçen kişiler, günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirebilir. Buna rağmen, kaliteli bir uyku deneyimi yaşamadığı için uyandığında kendilerini yorgun hissedebilirler.

8. Kanser
Yapılan birçok araştırma, stres ile bazı kanser türleri arasında ilişki olduğunu gösterir. Stres bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediği için vücudun kanser hücreleriyle başa çıkma ihtimali azalır.

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