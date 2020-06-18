Eğer sürekli stres yapıyorsanız o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!

"Çağımızın hastalığı" dendiğinde birçok kişinin aklına stres gelir. Hayat şartlarının gitgide zorlaştığı bu dönemde sürekli bir mücadele içerisinde olan bireyler, ister istemez birçok stres faktörüne maruz kalır. Bu durum, kişinin endişe duymasına yol açar ve süreklilik arz ettiğinde bazı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Bu hastalıkların bir kısmını yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

STRES HANGİ HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR?

1. Depresyon

Stresin belirli bir düzeyin üzerine çıkması ve kişinin günlük yaşantısını önemli ölçüde etkileyecek bir noktaya varması, o kişinin ruh sağlığının bozulmasına sebep olur. Kontrolden çıkan stres, anksiyete bozukluklarına ve depresyona yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre iş yerinde stres yaşayan kişilerin depresyona girme riski, daha düşük düzeyde strese sahip olan kişilerden %80 daha fazla.

2. Mide Hastalıkları

Stres, mide hastalıklarına yol açan tek faktör olmasa da hali hazırda ülser, reflü ve irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklara sahip olan kişilerin durumunu kötüleştirir.