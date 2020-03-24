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Eğitim-Bir-Sen, Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen, Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Sendikanın avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Ataklı'nın, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine yer verildi.

Dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendirdiği belirtilerek, Can Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, sendikadan yapılan açıklamada, Ataklı'nın EBA TV'de öğrencilere ders anlatan başörtülü öğretmen nezdinde manevi değerlere ve tüm başörtülülere dil uzattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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