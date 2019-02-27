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Eğitime kar engeli! Yarın bu illerde okullar tatil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 00:18 | Son Güncelleme

Bitlis ve Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.

Eğitime kar engeli! Yarın bu illerde okullar tatil!

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi.

MUŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis muş kar tatili

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