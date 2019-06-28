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Eğitimin çıtası tasarım beceri atölyeleriyle yükselecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, MEB'in "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde faaliyete geçirilen tasarım beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenler, alanında yetişmiş akademisyenlerden aldıkları eğitim sayesinde, öğrencilerinin gelişimine daha fazla katkı sağlayacak - İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete: - "Öğretmenlerimiz kendilerini yeniden keşfetti. 'Ben bunu yapamam, bu bana çok uzak' dedikleri birçok alanda, öğretmenlerimizin aslında ne kadar yetenekli olduklarını ve gizli kalmış becerilerinin gün yüzüne çıktığını gördük" - Robotik kodlama programını gerçekleştiren GAÜN Araştırma Görevlisi Emin Özcan: - "Öğrenciler, bu eğitimler sayesinde öz güven kazanacak"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde faaliyete geçirdiği tasarım beceri atölyelerinde görev alacak öğretmenler, çeşitli branşlarda gördükleri eğitim sayesinde kendilerini geliştirerek öğrencilerine daha faydalı olmayı hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen "Tasarım Beceri Atölyesi Öğretmen Eğitimleri"ne gönüllü katılan çeşitli branşlardaki 340 öğretmen, alanında yetişmiş akademisyenlerden aldıkları eğitimle kendilerini geliştirebilme fırsatı buldu.

Üniversite içerisindeki ilgili fakülte ve ofislerde gerçekleştirilen 15 ayrı programda, farklı yöntemlerle öğretmenlerin yaratıcı düşünebilmesi ve problem çözebilmesi amaçlandı.

İki hafta boyunca "Robotik kodlama, Resim, Ses Eğitimi ve Beden Perküsyonu, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Ürün Tasarımı ve 3D Yazıcıda Üretimi, Keçe Kullanarak Çanta ve Aksesuar Yapımı, Stres ve Öfke Yönetimi" gibi programlarda eğitim alan öğretmenler, tasarım beceri atölyelerinde öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planladıkları eğitimle müfredatın beceriye, becerinin de görgüye dönüşmesine gayret gösterdiklerini söyledi.

Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için 300 tasarım ve beceri atölyesinin yapımıyla ilgili protokol imzalandığını anımsatan Mete, fiziki alanların tamamlanmasın yanında eğitimi verecek öğretmenlerin de yeterliliklerinin, belirli seviyelere gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

- "Öğretmenlerimiz kendilerini yeniden keşfetti"

GAÜN'ün güçlü kadrosuyla öğretmenlerin son derece verimli eğitimler gördüklerini dile getiren Mete, şöyle konuştu:

"Programa toplamda bin 200 öğretmenimiz başvurdu. Kendilerinden gelen talepler üzerine 49 alan belirledik. Bu alanlardan grup oluşturabilecek 15'ini belirledik. Amacımız tasarım ve beceri atölyesi kurulan veya kurulacak okullarda, bu anlamda yeterliliği, becerisi olan ve bu anlamda da diğer arkadaşlarımıza da destek olacak öğretmenler yetiştirebilmek. Önümüzdeki yıl, eğitim alan öğretmenlerimiz bu derslere girecek ve öğrencileriyle buluşacaklar. Ama ben en çok şundan keyif aldım, öğretmenlerimiz kendilerini yeniden keşfetti. Ben bunu yapamam, bu bana çok uzak dedikleri birçok alanda öğretmenlerimizin aslında ne kadar yetenekli olduklarını ve gizli kalmış becerilerinin gün yüzüne çıktığını gördük. Tarım uygulamalarından tutun da ahşap tasarımı, yaratıcı drama, stres ve kaygı gibi alanlarda öğretmenlerimizin önemli bir eğitim aldıklarında şahit olduk. En güzel yanı da öğretmenlerimizin bu eğitimlerin devam etmesini istemesi."

- "En çok istifade edecek çocuklarımızdır"

Öğretmenlerin bu eğitimlere cüzi bir ücret ödeyerek gönüllü katıldığını belirten Mete, "Biz acaba öğretmenlerimiz eğimlere ücret öderlerse acaba katılımla ilgili bir problem olur mu dedik. Ama hayır tam tersine çok daha fazla talep var. Öğretmenlerimizi cesaretlendirdik ve motife ettik. Öğretmenlerimizin yetenekleri ortaya çıktıkça bundan en çok istifade edecek çocuklarımızdır. 2023 Eğitim Vizyonu'na ulaşma konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Eğitim bir günde istediğiniz noktaya gelecek kadar basit mesele değil ve kompleks bir mesele. Birçok bileşeni olan, bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması gereken bir mesele." ifadelerini kullandı.

Robotik kodlama programını gerçekleştiren Teknik Bilimler Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Emin Özcan da, öğretmenlerin aldıkları eğitimle bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilere öncü olacağını vurgulayarak "Öğrenciler, bu eğitimler sayesinde özgüven kazanacak." diye konuştu.

Almanca öğretmeni Vedat Topçuoğlu da robotik kodlama eğitiminin öğrencilere motivasyon sağlayacağını, tasarım ve beceri atölyelerinde önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Ses eğitimi ve beden perküsyonu eğitimi veren Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı Ses Etiğimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Açılmış da çok boyutlu gerçekleştirdikleri eğitim sayesinde öğretmenlerin ve öğrencilerin konsantrasyonunda artış olacağını öngördüklerini dile getirdi.

- "Davranışlarını olumlu şekilde etkileyecektir"

Okul öncesi öğretmeni Çınar Tazeoğlu da çocukların müziğe ilgi duyduğunu belirterek "Bu açıdan sınıf hakimiyetini kurabilmek için güzel deneyim elde ettik. Gruba uyum sağlamları ve davranışlarını olumlu şekilde etkileyecektir." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Teksil Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Öztürk de keçe kullanarak çanta ve aksesuar yaptıklarını anlattı.

Geri dönüşüm malzemeleri de kullanarak güzel tasarımlar elde ettiklerini söyleyen Öztürk "Öğrenciler de hemen atmayı tercih ettikleri malzemeleri değerlendirmeye başlayacaklar. Hocalarımız buna ön ayak olacak." dedi.

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Gaziantep meb Milli eğitim Bakanlığı öğretmenler Tasarım ve Beceri Atölyeleri

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