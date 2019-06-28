Eğitimin çıtası tasarım beceri atölyeleriyle yükselecek

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planladıkları eğitimle müfredatın beceriye, becerinin de görgüye dönüşmesine gayret gösterdiklerini söyledi.

Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için 300 tasarım ve beceri atölyesinin yapımıyla ilgili protokol imzalandığını anımsatan Mete, fiziki alanların tamamlanmasın yanında eğitimi verecek öğretmenlerin de yeterliliklerinin, belirli seviyelere gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

- "Öğretmenlerimiz kendilerini yeniden keşfetti"

GAÜN'ün güçlü kadrosuyla öğretmenlerin son derece verimli eğitimler gördüklerini dile getiren Mete, şöyle konuştu:

"Programa toplamda bin 200 öğretmenimiz başvurdu. Kendilerinden gelen talepler üzerine 49 alan belirledik. Bu alanlardan grup oluşturabilecek 15'ini belirledik. Amacımız tasarım ve beceri atölyesi kurulan veya kurulacak okullarda, bu anlamda yeterliliği, becerisi olan ve bu anlamda da diğer arkadaşlarımıza da destek olacak öğretmenler yetiştirebilmek. Önümüzdeki yıl, eğitim alan öğretmenlerimiz bu derslere girecek ve öğrencileriyle buluşacaklar. Ama ben en çok şundan keyif aldım, öğretmenlerimiz kendilerini yeniden keşfetti. Ben bunu yapamam, bu bana çok uzak dedikleri birçok alanda öğretmenlerimizin aslında ne kadar yetenekli olduklarını ve gizli kalmış becerilerinin gün yüzüne çıktığını gördük. Tarım uygulamalarından tutun da ahşap tasarımı, yaratıcı drama, stres ve kaygı gibi alanlarda öğretmenlerimizin önemli bir eğitim aldıklarında şahit olduk. En güzel yanı da öğretmenlerimizin bu eğitimlerin devam etmesini istemesi."