Eğitimini tamamlayan subay ve astsubay adayları yemin etti

Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 4 haftalık intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 723 astsubay ve 234 subay adayı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) düzenlenen törenle yemin etti.

JSGA Başkanlığı tarafından 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 723 astsubay ve 234 subay adayı için ant içme töreni düzenlendi. Akademi Stadyumu'nda düzenlen törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, daha sonra üzerinde silah ve Türk bayraklarının bulunduğu masaya ellerini koyarak, yemin etti.

ORGENERAL ÇETİN'DEN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törendeki konuşmasında, subay ve astsubay adayı öğrencilerin gözlerindeki büyük heyecanı ve dirayeti gördüğünü söyledi. Türkiye'de son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Orgeneral Çetin, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleriyle bakanımızın talimatıyla ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yüce milletimizin desteği ve duaları gücümüze güç katacak" dedi.