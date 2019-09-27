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Eğitimini tamamlayan subay ve astsubay adayları yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 4 haftalık intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 723 astsubay ve 234 subay adayı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) düzenlenen törenle yemin etti.

Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 4 haftalık intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 723 astsubay ve 234 subay adayı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (JSGA) düzenlenen törenle yemin etti.

JSGA Başkanlığı tarafından 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı intibak eğitimini tamamlayan 2 bin 723 astsubay ve 234 subay adayı için ant içme töreni düzenlendi. Akademi Stadyumu'nda düzenlen törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, daha sonra üzerinde silah ve Türk bayraklarının bulunduğu masaya ellerini koyarak, yemin etti.

ORGENERAL ÇETİN'DEN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törendeki konuşmasında, subay ve astsubay adayı öğrencilerin gözlerindeki büyük heyecanı ve dirayeti gördüğünü söyledi. Türkiye'de son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Orgeneral Çetin, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleriyle bakanımızın talimatıyla ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yüce milletimizin desteği ve duaları gücümüze güç katacak" dedi.

'TÜRKİYE, HAYATİ ÖNEME SAHİP İŞLER BAŞARIYOR'

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ise terör gruplarına karşı çok dikkatli ve dinamik olunması gerektiğini belirterek, "Her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu topraklar üzerinde huzur içinde, güven içinde yaşayabilmek için evlatlarımızın iyi yetişmesi, iyi yetiştirilmesi ve hepimizin işini çok iyi yapması gerekiyor. Ülkemize dışarıdan gelebilecek tehlikeleri, sınırlarımıza ulaşmadan etkisiz hale getirebilecek başarılı güvenlik politikası izlemeye devam etmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde yeni yönetim anlayışıyla Türkiye, bugün başta bölgemiz olmak üzere, dünyada sağlam duruşuyla hem kendi bekası için hem de dünya medeniyeti için hayati öneme sahip işler başarıyor. Güçlü bir ülkeyiz, kendi kararını kendisi verebilen, kimseden icazet almayan, başarılı diplomasi, başarılı yönetim ve operasyon gücüyle yerli ve milli silahlarıyla çok önemli bir aktör olarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Jandarma Mehter Takımı, konser verdi.

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