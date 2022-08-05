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Eğitmenin evinde iğrenç taciz! Genç kız hayatının kabusunu yaşamıştı! Guatemalalı hocayla ilgili yeni gelişme

05.08.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşlardan beri müzik eğitimi alan 24 yaşındaki Hazal A. davet üzerine gittiği eğitmenin evinde hayatının şokunu yaşamıştı. Guatemalalı orkestra şefi ve aynı zamanda genç kızın çello eğitmeni olan S. G. M., alkol de aldığı gün Hazal A.'ya sözlü ve fiziki tacizde bulunmuş, ertesi günlerde ise özür mesajları atmıştı. Genç müzisyen, hayatını kabusa çeviren olay sonrası şikayetçi olurken, tacizciyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı...

Eğitmenin evinde iğrenç taciz! Genç kız hayatının kabusunu yaşamıştı! Guatemalalı hocayla ilgili yeni gelişme

Küçük yaşlardan beri İstanbul'daki bir müzik vakfında ders alan Hazal A. isimli genç kız, çello eğitmeni tarafından iğrenç tacizlere uğradı. Vakfın kapalı olduğu bir dönemde, çello dersleri aldığı Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'nin daveti üzerine evine giden genç müzisyen, sözlü ve fiziki tacize uğradı. Evde başkalarının da olduğu sırada alkol de alan eğitmen, genç kıza, "Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız" şeklinde sözler söyleyip fiziki tacizde de bulundu. Genç kızın evden gitmesini de engellemeye çalışan S. G. M., ertesi günlerde ize özür mesajları attı. Geçtiğimiz yıl yaşanan iğrenç olay sonrası genç kız suç duyurusunda bulunurken, eğitim aldığı vakıf ve eğitmenle ilgili yeni gelişmeler yaşandı...

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9 YILDIR EĞİTİM ALIYORDU

İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı bir müzik vakfında enstrüman eğitimi almaya başlayan Hazal A. (24), 13 yaşında orkestrada çalmaya başladı. Hazal A. burada tanıştığı Guatemalalı orkestra şefi S. G. M.'den (33) çello eğitimi görmeye başladı.

Müzik eğitmeninden iğrenç taciz! Genç kıza kabusu yaşatmıştı, yeni mesajları ortaya çıktıMüzik eğitmeninden iğrenç taciz! Genç kıza kabusu yaşatmıştı, yeni mesajları ortaya çıktı

ÖNCE TACİZ ETTİ, SONRA PİŞMANLIK MESAJLARI ATTI

Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı. Sabah'ta yer alan habere göre genç kadın sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden çıktı. Yıllarca birlikte müzik yaptığı eğitmeni olaydan sonra genç kadını defalarca kez arayıp çok sayıda "pişmanlık" mesajları attı.

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"HEPİMİZ HATA YAPARIZ"

Guatemalalı orkestra şefinin genç kadına attığı mesajların görüntüsü de ortaya çıktı. Eğitmen, evine misafir ettiği genç kadına, evden gittikten hemen sonra "Çok üzgünüm, O ben değildim, Lütfen beni affet, Hepimiz hata yaparız" gibi çok birçok mesaj attığı belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI, VAKIF BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Taciz sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kızın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında önce genç kızın ifadesi alındı. Genç kadının verdiği bilgiler doğrultusunda söz konusu derneğin faaliyet gösterdiği binaya gidildi. Fakat dernek adı altında faaliyet gösteren söz konusu binasında kimse bulanmadı.

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EĞİTMENİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Savcılık, günbegün tacizcinin peşine düştü. 4 Kasım günü genç kızın alınan ifadesi doğrultusunda eğitmenin telefon numarası ve adresi tespit edildi. 8 Kasım günü İngilizce mesajların olduğu delil içerikli dökümanlar bilirkişi aracılığıyla tercüme edildi ve raporlandı. 15 Kasım günü Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, S. G. M.'nin adresine gidilmesi ve ifadesi alınması talimatı verildi. Talimatı yerine getiren polisler adrese gittiğinde ise böyle bir şahsın orada ikamet etmediğini öğrendi.

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GENÇ KIZ YENİDEN İFADE VERDİ

Bu sırada genç kızın yeniden ifadesi alındı ve şahsa ulaşabilmek için bilgisine yeniden başvuruldu. Şahsa ulaşabilmek için oturduğu adreste çevre araştırılması yapılması için 25 Kasım günü yeniden emniyet güçlerine talimat verildi.

Genç adamın kullandığı hattın ise açık hat olduğu tespit edilirken, numaranın kullanım dışı bırakıldığı belirlendi. Genci arama çalışmaları aylarca devam etti. Defalarca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne talimat verilerek, gencin tespit edilmesi istendi.

İL GÖÇ İDARESİNE SORULDU

İkinci kez ifadesi alınan mağdur kızın ve çevredekilerin beyanıyla hocalık yapan şahsın, yurt dışına çıkmış olabileceğini öğrenen polisler, durumu tutanak altına aldı. Tutanak sonrası savcılıkça İl Göç İdaresine yazı yazılarak şahsın yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı ve şahsın kayıtlı bilgilerinin kendilerine bildirilmesi talimatını verdi. Talimatlarını aylar boyu yenileyen savcılık soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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