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Eğlence mekanında sandalyeler havada uçtu! Bu kavga koronavirüsü bile unutturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Bursa'daki eğlence mekanında müşteri ve garson arasında çıkan hesap tartışması kavgayla bitti. Diğer müşterilerin de dahil olduğu kavgada sandalye ve şişeler hava uçuştu. Yumrukların konuştuğu kavgada, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Polis ekiplerinin kavgayı ayırarak koronavirüs kurallarına uymayan kişilere ceza kesti. Geceyi karıştıran kavganın, olay çıkaran kişilere maliyeti toplamda 7 bin 200 lira oldu.

Eğlence mekanında sandalyeler havada uçtu! Bu kavga koronavirüsü bile unutturdu

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aile grubu eğlence mekanına geldi. Aile fertleri bir süre eğlendikten sonra hesap istedi. Çalışan garsonlardan biri bu kişinin yanına giderek hesabınız "2 bin 500 lira" dedi. Misafir olan kişi “2 bin 500 TL hesap mı olur diyerek garsonla tartışmaya başladı. Tartışmadan rahatsız olan müşteriler ise bu duruma tepki gösterdi

'NEDEN BAĞIRIYORSUN? HESABINI ÖDE, ÇEK GİT!'

Bu sırada tartışma yaşanan masanın arkasında oturan bir kişi, "Neden bağırıyorsun, hesabını öde çek git " diyerek, tepkisini dile getirince bu sefer ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darp etti. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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KAVGA, MASKE-MEAFE KURALINI UNUTTURDU

Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İHA

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