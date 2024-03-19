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  4. Eğlence mekanlarında terör estirip esnafa dehşet saçıyorlardı! 2 suç örgütü çökertildi

Eğlence mekanlarında terör estirip esnafa dehşet saçıyorlardı! 2 suç örgütü çökertildi

19.03.2024 08:22
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İzmir merkezli 3 ilde Mahzen-13 operasyonları gerçekleşti. Operasyonlarda 2 suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıntıları paylaştı.

Eğlence mekanlarında terör estirip esnafa dehşet saçıyorlardı! 2 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, İzmir merkezli olarak Mersin ve Van’da gerçekleştirilen “Mahzen-13” operasyonlarında elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda toplam 25 şüpheli yakalanırken 16 adet tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucuya ise el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları, esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları, silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları, 3’üncü şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları, silah ticareti yaptıkları, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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operasyon
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