Eğlenceli tarzını her detayda göstermek isteyen erkekler için aşırı tatlı aksesuarlar

Günümüzde sıkça takip edilen sosyal medya mecraları ve farklı tarzlarıyla gündem yaratan fenomenler sayesinde sokaklarda moda ikonu gibi giyinen erkekleri görmek mümkün. Birbirinden farklı aksesuarlar ve farklı tarzları ile dikkat çeken erkekler de artık moda dünyasını yakından takip ediyor. Renkli çoraplar, hayvan figürlü şapkalar ve takılar kıyafetleri tamamlayan eğlenceli aksesuarlar arasında. Siz de tarzınızda fark yaratmak ve eğlenceli parçalar kullanarak dikkatleri üzerinizde toplamak için yazımızı dikkatle okuyun!

1. Takım elbiselerinize eğlence kazandıracak HISDERN Çiçekli Kravat

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Resmi kurumlarda çalıştığınız için devamlı takım elbise giymek zorunda mısınız? Siz de kıyafetinize renk ve eğlence katabilirsiniz. 4 farklı renk ve desen seçeneği bulunan kravat, takım elbiselerinize farklı bir boyut kazandıracak. Kaliteli kumaş astarı sayesinde pratik bir şekilde bağlanabilen bu kravat, hem tarzınızı süsleyecek hem işinizi kolaylaştıracak. Düğünler ve söz-nişan törenlerinde, iş yerlerinde, yıl dönümü ve mezuniyet gibi önemli günlerde, parti ve davetlerde HISDERN Çiçekli Kravatı renkli bir detay olarak kullanabilirsiniz.

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2. Renk sevenlere BGK Desenli Kolej Çoraplar

Son zamanlarda desenli ve renkli çoraplar tercih etmek moda haline geldi. Kıyafetlerinizle tamamladığınızda tarzınıza çok yakışacak bu çoraplar inanılmaz eğlenceli! BGK Desenli Kolej Çoraplar, 5 farklı renk ve desen seçeneği ile satışa sunuluyor. Birbirinden eğlenceli desenleri ve soft renk tonlarıyla dikkat çeken çorapları özellikle spor kıyafetlerle kombinleyerek stil sahibi bir görünüm yakalayabilirsiniz. %71 oranında pamuk kumaştan üretilen çoraplar yumuşacık yapısıyla teninizi rahatsız etmez. Ayaklarda bakteri ve kötü koku oluşumunu önler. Stilinize hareket katan bu çorapları solmayan renkleri ve sağlam yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz.

3. Rahatlığı tercih edenlere Crocs Jibbitz Terlik Süsleri

Sağlık sektörü gibi uzun süreler ayakta durulması zorunlu olan meslek gruplarında üniformalar genellikle terliklerle tamamlanıyor. İş ortamının havasını dağıtmak içinse bu terlik aksesuarları oldukça etkili seçimler. Bu aksesuarlar sayesinde sıradan terlikleri bile oldukça eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Çünkü bu terlik süsleri tarzınıza farklı bir boyut kazandıracak! Birbirinden farklı desenlerde ve renklerde tasarlanan terlik süsleri sayesinde terliklerinizi tekdüzelikten kurtararak fark yaratabilirsiniz. 6'lı olarak satılan terlik süslerini terliklerin üzerinde bulunan deliklere rahatça takıp çıkarabilirsiniz. Bu şekilde kendinize ait tasarımı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Siz de rahat terlikleri günlük hayatta kullanıyorsanız bu sevimli aksesuarları mutlaka inceleyin.

4. Her mevsim kullanabileceğiniz Hurley M Balboa Trucker Beyzbol Şapkası

Özellikle yaz ve bahar aylarında rahatlıkla kullanılabilecek olan bu şapka tarzınıza yenilik kazandıracak. Ön tarafında çiçek desenleri bulunan ve spor kıyafetlerinizle birlikte kullanabileceğiniz bu neşeli aksesuar, en renksiz kombinlere bile hareket getirecek. Arka kısmında bulunan file kumaşı sayesinde terletmeyen şapka, hava alan yapısıyla cildinize asla rahatsızlık vermiyor. Geniş ön siperliği ile güneşli havalarda konforunuzu sürdürmenize yardımcı oluyor. HD baskılı şapka, tarzınıza eğlence kazandırırken aynı zamanda rahat etmenizi sağlayacak. Ayrıca ürünü ense kısmında bulunan plastik kilitli ayarlama bandı sayesinde her bedene uygun hale getirerek kullanabilirsiniz.

5. Gömleklere ve ceketlere çok yakışacak Ducomi Eğlenceli Kol Düğmeleri

İş veya özel davet kombinlerinizi eğlenceli hale getirmek istemez misiniz? Bu kol düğmeleri sizi resmi olmaktan bir nebze de olsa kurtarırken tarzınızla dikkat çekmenizi sağlayacak. Üstelik altın veya gümüşten yapılmış olan bu aksesuarlar ile kalitenizi de yansıtacaksınız. Özel kutusu ile birlikte gönderilen bu kol düğmeleri, rubik küp görünümü ile farklı bir tarz kazanmanıza yardımcı olacak. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen kol düğmeleri uzun yıllar boyunca sağlam kalır ve paslanmaz.

6. Kış aylarında tercih edebileceğiniz ESİN Yün Şapka

Kış aylarının vazgeçilmez aksesuarı bereler, artık erkekler için de son derece eğlenceli tasarımlara sahip. Çok geniş bir renk yelpazesi bulunan ESİN Yün Şapka ise bu eğlenceli tasarımları ile yanınızda. Rengarenk bereler nerede olursanız olun, eğlenceli ve tarz görünmenizi sağlıyor. Yumuşacık bir yapıya sahip olan yün şapka, cildinizi ve teninizi asla rahatsız etmiyor. Şapka, kalın ve sık dokulu bir yapısı olduğu için en soğuk günlerde bile sıcacık kalmanızı sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde her bedene rahatlıkla uyum sağlayabilen bu aksesuar, kombinlerinizi tamamlayarak onlara farklı ve renkli bir boyut kazandırıyor. Eğlenceli ve farklı rozetleri sayesinde tarz görünmenizi sağlayacak olan bere, tam 17 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Kendinize en uygun bulduğunuz rengi seçin ve hemen sepete ekleyin!

7. Kıyafetlerinizi tamamlayacak Cakunmik Kurt Kafalı Erkek Bileklik

Çift taraflı kurt kafaları ile dizayn edilen bileklik, etnik görünüm tercih edenler için harika bir seçim! Tarzınıza eğlence ve farklılık kazandıracak olan bu bileklikler sayesinde hem farklı hem çok şık görünebilirsiniz. Yüksek kaliteli titanyum çelikten üretilen bileklik, sağlam yapısı ile uzun yıllar ilk alındığı günkü gibi kalır. Kararma yapmaz ve bükülmez bileklik, ayarlanabilir özelliği ile her bileğe uygun hale getirilebilir. Korkusuz görünmek istiyorsanız bu bileklik tam size göre. Sevdikleriniz için mükemmel bir hediye olabilecek olan bileklik, altın ve gümüş renk seçenekleriyle üretiliyor. Zarif ve ince işçiliğiyle dikkat çeken bilekliği kendinize alabilir veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

8. Eğlenceli aksesuar arayanlara HISDERN Erkek Pantolon Askısı ve Papyon Seti

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Noel temasını yansıtan sıcak ve eğlenceli bir mendil ve papyon seti ile tarzınıza farklılık katabilirsiniz. Y şeklinde sırt stilinde tasarlanan pantolon askısı, klasik kombinlerinizi eğlenceli bir hale getirecek. Ürün neşeli görünümünün yanı sıra ayarlanabilir özelliği ile konfor sağlıyor. Ofis tarzına hareket getirecek bu aksesuar ortamda farkını ortaya koymak isteyen beyler için en iyi seçim. Siz de bu ürün ile tarzınıza uygun olarak ister resmi ister günlük kombinler yapabilirsiniz. Özel kostüm partilerinde ve davetlerde dikkat çekmek istiyorsanız bu aksesuar seti tam size göre. Gittiğiniz her yerde tarzınızla bir adım öne çıkmak için aksesuar setine mutlaka göz atın!

9. Farklı seçimlerden hoşlananlara Cadının Dükkanı Eğlenceli Küpe

Artık küpeleri sadece kadınlar kullanmıyor. Erkeklerin de sıklıkla tercih ettiği küpeler, eğlenceli görünümlerde tasarlanarak tarzınıza yenilik kazandırıyor. Örneğin, asılan adam şeklinde tasarlanan bu küpeler oldukça orijinal seçim. Gümüş rengi ile her kıyafete kolaylıkla uyum sağlayan bu küpeleri günlük kombinlerinizle rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kullanılan 1. sınıf malzemesi ile kulaklarınızda asla alerji, yara gibi sorunlara neden olmayan bu ürünü uzun yıllar severek kullanabilirsiniz. Tarzınıza yeni bir boyut kazandırmak istiyorsanız bu küpeleri satın alabilirsiniz. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz küpeleri inceleyin ve sepete ekleyin!

10. Kombinleri tamamlayacak Zuk Collection Gümüş Kaplama Yüzük Seti

Gümüş kaplama olan bu özel tasarım yüzükler, hem eğlenceli hem şık. Hayvan figürlerinden oluşan set, sevgililer için de iyi bir hediye alternatifi. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu ürünler çok fazla suya ve neme maruz kalmadıkça kararmaz. Eğlenceli ve iddialı görünmeyi sevenler için üretilen Zuk Collection yüzükler; kurşun, nikel ve kadmiyum gibi zararlı metalleri içermez. Bu özelliği ile cilt dostu olan bu akseuarları uzun yıllar gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Siz de tüm aksesuarlarınızda farklı detaylara yer veriyor stilinizde yenilik arıyorsanız bu ürünü mutlaka inceleyin!



