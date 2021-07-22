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  4. Eğlencenin dozunu kaçırıp, kamyonet kasasında kendilerinden geçtiler

Eğlencenin dozunu kaçırıp, kamyonet kasasında kendilerinden geçtiler

22.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasının üzerine çıkan gençler, eğlencenin dozunu kaçırarak adeta kendilerinden geçti. Gençlerin kasa üzerinde müzik eşliğinde uzun süre dans ederek trafiği tehlikeye düşürmesi büyük tepki çekti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yaşandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde kamyonet üzerinde bulunan 5 kişi, eğlencenin dozunu kaçırarak kendilerinden geçti. Kamyonet seyir halinde iken kasasının üzerinde farklı türlerde müzik eşliğinde dans eden gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan gençler, kasanın demirlerine tutunarak durabildi. Gençler bir süre daha davranışlarına devam ettikten sonra gözlerden kayboldu.

O ANLAR KAMERADA

Gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı. Gençlerin trafiği tehlikeye atarcasına eğlenmesine çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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