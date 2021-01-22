EGM bekçi alımı sınav soruları 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi yazılı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler adaylar 2021 yılı bekçi alımları için yapılan sınavları araştırıyor. 2021'de Polis, bekçi, komiser yardımcısı gibi alımlar yapılacak. 2020 yılında bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayla duyurulmaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelen son açıklamaya göre; 2020 yılı 1. Dönem 400 bekçi alımı için yazılı sınav 20 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. Yazılı sınavların cevap anahtarı ise 22 Ocak tarihi itibari ile erişime açılmış olacak. Sınava katılan adaylara toplamda 100 soru soruldu. Sınava giren binlerce aday, 2021 bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman sonuçlanacak araştırmasına başladı. Peki 400 bekçi ataması ne zaman yapılacak? BEKÇİ ALIMI SINAVININ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? POMEM'in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada 16 Ocak denilen sınav tarihi koronavirüs tedbirlerinden dolayı ertelenerek 20 Ocak tarihinde yapılmıştı. Bekçi alımı yazılı sınav ve cevapları 22 Ocak itibari ile erişime açılacak. Konuyla ilgili POMEM'in resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapılması bekleniyor.

ÇARŞI MAHALLE BEKÇİSİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR? 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına giren ve İstanbul'da görev yapacak olan 400 bekçi adayı, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Kurumun yaptığı açıklama cevap anahtarı paylaşımı https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. 400 bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ise 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. BEKÇİLİK SINAVI İTİRAZLARI • Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

• İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir. • Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. • Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçe ya da faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. • Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. BEKÇİ ALIMI SINAV UYGULAMASI NASIL YAPILIYOR? 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. • Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır. • Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir. • Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir. • Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. • Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. BEKÇİ ALIMINDA HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULUYOR? Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır. Bekçi alımlarında sınav konuları şu şekilde paylaşıldı; BEKÇİLİK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR? • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır. İLETİŞİM VE DUYURU Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; • Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632” 0 (312) 413 32 47 - 48

• Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 - 0 (312) 499 70 02 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir. BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021) Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.

Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurular geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Bekçi olmak isteyenlerin bir diğer merak ettiği konu ise bekçiler ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı oldu. Asgari ücret, enflasyon gibi birçok etkenle değişen bekçi maaşları ne kadar? İşte bekçi olma şartları ve bekçi maaşları!

2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden 2021 yılı içerisinde kaç bekçi alınacağı henüz net verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte 2021 yılında bekçi alımlarının artacağını belirtelim. BEKÇİ MAAŞLARI 2021 NE KADAR? İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2021 yılında bekçi maaşlarına yüzde 7.33 oranında enflasyon zammı geldi. 2021 bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu. İşte 2021 yılı maaş detayları; İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4.618 TL alıyor. Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunu olan bekçi maaşı 4.782 TL alıyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4.999 TL oldu. Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4.999 TL oldu. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER? Bekçilik için başvuruda bulunanlar bekçi alım başvuru şartlarını, kimler bekçi olabilir araştırmaya başladı.Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması beklenecek. 2021 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI? 2021 yılı öncesinde bekçi alım şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise ve dengi okul mezunu olmak, Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında, Askerliğini yapmış, Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi. BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR? Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.

BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir.

Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı. Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi. BEKÇİ ALIMLARINDA KİŞİNİN AHLAKİ DURUMU Bekçi alımı başvuru şartlarında hem başvuru yapan kişinin kendi ahlaki durumu hem de eşinin ahlaki durumu kontrol edilir. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı.