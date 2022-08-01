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EGM'den önemli uyarı! Bu e-postalara dikkat: "Bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı..."

01.08.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğünden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. EGM, genel müdürlük ile EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalardaki linklerin açılmaması ve ekindeki dosyaların indirilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada e-postalardan örnek görseller de paylaşıldı. Söz konusu dolandırıcılık maksatlı e-postalardaki "Cinsel suçlu olarak kaydedileceksiniz, bilgisayarınızın başında ne yaptığınız görülecek" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

EGM'den önemli uyarı! Bu e-postalara dikkat: "Bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı..."

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm vatandaşların dikkatli olmasını gerektiren bir uyarıda bulundu. Genel Müdürlük ile EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar hakkında yapılan açıklamada söz konusu e-postalardaki linklerin açılması ve ekindeki dosyaların indirilmesi durumunda maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceği belirtilirken bu tarz içeriklere itibar edilmemesinin önem taşıdığı aktarıldı. EGM vatandaşların e-postalarına gönderilen gönderilen ve tıklanmaması gereken dolandırıcılık/zararlı yazılım maksatlı bu e-postalardan örnek görselleri de paylaştı.

İŞTE EGM'NİN UYARISI

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri ekte paylaşılmıştır.

Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Dolandırıcıların vatandaşların e-postalarına gönderdiği söz konusu dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalarla ilgili örnekteki; e-postaları alan vatandaşları korkutmaya ve zararlı linklere tıklamaya yönlendiren bazı ifadeler dikkat çekti. EGM'nin açıklamasında paylaştığı örnek e-postalarda "Cinsel suçlu olarak kaydedileceksiniz, dosyanız ayrıca ailenizin, akrabalarınızın ve tüm Avrupa'nın bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı göreceği şekilde yayınlanmak üzere medyaya iletilecek." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
egm emniyet genel müdürlüğü
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