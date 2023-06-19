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EGM'den polislere 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusu

19.06.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere 'işgalci' dedi. EGM, Saki hakkında suç duyurusunda bulundu.

EGM'den polislere 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik 'işgalci' hakareti asla kabul edilemez. İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Milletvekili egm

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