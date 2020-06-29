HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EGM'den 'Sınava giden genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama

EGM'den 'Sınava giden genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, İ.A.'nın üniversite öğrencisi olup, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurusunun bulunmadığını açıkladı.

EGM'den 'Sınava giden genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 28 Haziran'da bazı televizyon kanallarında yer alan, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' haberine ilişkin açıklamada bulundu. Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü, Bursa İznik ilçesinde YKS'nın yapılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın 2020 yılı YKS başvurusu bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere şahıs üniversite sınava girmemiştir. Hali hazırda bir üniversitenin öğrencisidir. Ayrıca koranavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde İ.A. isimli şahsa maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulanmıştır. Kaldı ki ülkemizde gerçekleştirilen YKS ve LGS’ye giren öğrencilerimize yönelik teşkilatımızın büyük bir özveriyle yardım ettiği kamuoyuna yansımıştır. Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir."

Açıklamada, kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi istendi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Temmuz ayı için alınan kararlar nedir?Temmuz ayı için alınan kararlar nedir?
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
12 öğrencinin TYT'den erken çıkarılmasına ilişkin inceleme! Gözetmen 'sınav süresini bilmiyordu' iddiası

12 öğrencinin TYT'den erken çıkarılmasına ilişkin inceleme!

Sivil polis aracına çarptı, 'Polis çağırmayın' dedi

Polis aracına çarptı, 'Polis çağırmayın' dedi

MSB'den Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevkleriyle ilgili açıklama

MSB'den celp ve sevklerle ilgili açıklama

Temmuz ayı için alınan kararlar nedir? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Temmuz ayı için alınan kararlar nedir?

Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi

Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi

2020 üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

2020 üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.