Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yaşayan Samantha Saunders, küçük yaşlarda egzama hastalığına yakalandı. Doktorun verdiği topikal steroid ilaçlı kremi kullanmaya başladı. Yıllar içerisinde vücudunda yaraların oluşmasıyla doktoru, kremlerin dozunu artırdı. Kremleri sürmeyi bırakan Saunders’ın vücudu tamamen yaralarla kaplandı. Saunders’ın işini kaybettiği ve aylarca yataktan çıkamadığı ifade edildi.

DOKTOR HER SEFERİNDE DAHA GÜÇLÜ KREMLER VERDİ

Saunders’ın cildinin giderek kötüleşmesi üzerine doktorlar, yoğun kaşıntıdan bir miktar rahatlama sağlamak için ona daha güçlü kremler için reçete verdi. Kremlerin birkaç yıl sonra işe yaramamaya başladığını fark eden Saunders, doktorlar tarafından egzamasını kontrol altına almak için hayatının geri kalanında krem kullanması gerektiği konusunda uyarıldı.

'NE OLDUĞUNU ANLAYAMIYORDUM'

Saunders, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Ne olduğunu anlamadığım için kendi araştırmamı yapmaya başladım. İnternette aynı semptomları bildiren insanları gördüm ve işte o zaman vücudumun topikal steroid yoksunluğundan geçtiğini anladım” dedi. Daha sonra, Japonya'da Dr. Kenji Sato tarafından keşfedilen ve TSW'yi tedavi etmek için cildin kurutulmasını öngören ve böylece cildin kendi kendini nasıl nemlendireceğini yeniden öğrenmesini öneren nemsiz tedavi yöntemini izledi. Bunu yapmak için iki haftada bir duş almaya başladığını belirten Saunders, su alımını günde bir litre ile sınırlaması ve nemlendirici kullanmaması gerektiğini ifade etti.