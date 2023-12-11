Egzama nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır? Egzama kremi ve şampuanları

Genel olarak bacaklarda, ellerde, ayaklarda görülen egzama rahatsızlığı aslında vücudun her bölgesinde oluşabilecek bir hastalıktır. Rahatsız edici ve günlük yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olsa da genelde tehlikeli olarak görülmemektedir. Uzman bir doktorun yönlendirmesi ile kullanılan birkaç ilaç ve kısa bir tedavi süreci sonunda iyileşme mümkündür. Daha çok strese bağlı olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu rahatsızlıktan bir an önce kurtulmak için ertelemeden bu alanda uzman bir doktora gidilmesi, tedavinin başlaması adına son derece önemlidir.

Egzama hastalığı çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterebilir. Deride reaksiyona neden olarak egzama oluşmasına yol açan durumlardan bazıları şunlardır:

Kuru hava

Soğuk hava

Alerjen ürünler

Nem ve benzeri çevresel ya da iklimsel etkenler

Polenler

Küfler

Gıdalara karşı alerjik durumların olması

Parfüm, sabun ya da deodorant gibi kimyasal içerikli bakım ürünleri

Stres

Endişe

Genetik nedenler

Bağışıklık sisteminin güçlü olmaması

Bazı metaller

Egzama nasıl geçer?

Egzama genel olarak kronik olduğu kabul edilen bir deri hastalığıdır. Atopik egzama, seboreik dermatit, asteatotik egzama, kontakt egzama, numuler egzama, gravitasyonel egzama gibi farklı türleri vardır. Bu hastalığın tedavisi için en önemli adım belirtiler görüldüğü anda doktora danışılmasıdır. Doktorun verdiği tedavi sürecine harfiyen uyulması da iyileşmenin bir an önce gerçekleşebilmesi için önemlidir.

Tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini bastıracak olan ilaçlar, lokal kortikosteroidli pomadlar ya da ıslak pansumanlar kullanılabilir.

Egzama kremi ve şampuanları

Kaşıntı ve döküntü gibi atak durumlarını azaltabilmek için deriyi güçlendirmek de önemlidir. Bu amaçla da egzama kremi, egzama şampuanı ya da sabunu gibi ürünler önerilebilir. Ancak bu ürünlerin bilinçli olarak kullanılması ve doktora danışmadan tercih edilmemesi önemlidir.

Egzama tedavisi nasıl yapılır?

Egzama tedavisi egzamanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Çünkü farklı türlerdeki egzamaların belirtileri de farklı olabilmektedir. Ancak genel olarak kaşınma, döküntü, lekelenme gibi durumlar tüm egzama türlerinin ortak noktası olarak kabul edilmiştir ve çoğunda görülen belirtilerdir.

Egzama hastalarına, egzama derinin hangi kısmında görünüyorsa ona göre bir tedavi yöntemi uygulanır. Örnek olarak saç egzamasının tedavisinde genelde topikal streodiler kullanılır. Doktorlar, saçlı deri egzamasında bir enfeksiyon kapma durumu söz konusu ise ağızdan alınacak bir antibiyotik önerebilir.

El egzamasında daha çok lokal kortikostreoidli pomadlar ya da ıslak pansumanlar kullanılabilmektedir. Derideki reaksiyonlar da doktor tarafından takip edilir ve dökülme, lekelenme, kaşınma gibi farklı atakları baskılayabilecek olan ilaçlar önerilir.

Egzamaya ne iyi gelir?

Egzama hastaları tedavi süreçleri içinde hastalığın hangi nedene bağlı oluştuğuna göre bazı önlemler de almalıdırlar. Örnek olarak strese bağlı olduğu doktor tarafından onaylanmış olan egzamalarda kişinin stresten uzak durması, yürüyüş, yüzme, koşu gibi farklı etkinliklere yapması önemlidir. Bu hastalıktan hem korunmak hem de tedavi süreçleri içinde doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde uygulamak için yapılabileceklerden bazıları şunlardır:

Derideki deforme olmuş egzamalı kısmı kaşımamak ve dolayısıyla tahriş etmemek önemlidir.

Bulunulan yerde yeterli ısı ve nem oranı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Banyo yapma sıklığı mevsime göre belirlenmelidir.

El egzamasında ellerin sürekli olarak nemlendirilmesi gerekir.

Temizlik yaparken çeşitli kimyasallarda bulunan maddelere maruz kalmamak için eldiven tercih edilmelidir.

Eller ılık suda yıkanmalı ve kurulamak için kâğıt havlu tercih edilmelidir.

Kış aylarında yünlü giysiler cilde direkt olarak temas ettirilmeden giyilmeli, atlet ya da penye ve benzeri içlik giyilmelidir.

Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

Doktorun verdiği tedaviye harfiyen uyulmalı ve kontrolleri aksatmamalıdır.

Et ve balık ürünlerine, çiğ meyvelere ve sebzelere direkt olarak çıplak elle temas edilmemelidir.

Doktorun uygun gördüğü egzama diyetine bire bir uyulmalıdır.







