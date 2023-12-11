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Egzama nedir? Egzama neden olur?

08.12.2023 18:10 | Son Güncelleme:
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Vücuttaki bazı değişiklikler ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle ciltte görülen lekeler, kızarıklıklar, kaşınma hissi ya da farklı belirtiler farklı organlara bağlı rahatsızlıkların belirtisi olabileceği gibi direkt olarak deri ile ilgili bir hastalık da olabilir. Ciltte herhangi bir değişiklik ya da anormal kabul edilebilecek bir durum görüldüğünde vakit kaybetmeden uzman bir doktora danışmak son derece önemlidir.

Egzama nedir? Egzama neden olur?

Dış ortam ile sürekli olarak temasta olan deri, vücudun en risk altında olan kısmı olarak kabul edilir. Alerjen durumlar, fiziksel etkiler, iklim şartları gibi birçok durum deriyi etkileyebilir. Dünyada da en sık görülen rahatsızlıklar genelde deri ile ilgili olur. Deri hastalıklarının çoğu birbirleri ile benzer belirtiler gösterebilir. Doğru zamanda ve yeterince erken müdahale edilmezse ciddi sorunlara yol açabilen deri hastalıkları uzman kontrolünde takip ve tedavi edilmelidir.

Egzama nedir?

Egzama ya da tıptaki ismi ile atopik dermatit, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir deri hastalığıdır. Kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi farklı belirtiler ile görülebilir. Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte ağırlıklı olarak strese bağlı ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Belirtileri ise türüne göre çeşitlilik gösterir.
Bu hastalığın türleri; atopik dermatit, kontak dermatit, seborejik dermatit, numüler dermatit ve dishidrotik egzaman olarak tespit edilmiştir. Her bir türün belirtileri ya da ortaya çıkma nedenleri farklı olabilir.

Egzama neden olur?

Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen egzama türleri için genelde stresten şüphe edilir. Bunun dışında kullanılan ve deri ile temas eden bazı maddelerin de alerjik reaksiyonlar sonucu egzamaya neden olabileceği kabul edilmiştir. Egzama hastalığının ortaya çıkmasına neden olan bazı durumlar şunlardır:

  • Parfüm, sabun, deodorant, krem gibi kimyasal ürünler
  • Lastikten yapılmış ayakkabılar ya da terlikler
  • Bazı metal türleri ile yapılmış aksesuarlar
  • Çeşitli hayvanlar
  • Bazı bitkiler
  • Güneşte çok fazla kalma
  • Ağızdan alınan bazı ilaçlar

Kişilerin alerjik durumlarının da egzama oluşumunda ağırlıklı bir etkisi bulunur. Egzamaya neden olan eşyalar, kremler, hayvanlar, bitkiler ve bunun gibi deri ile temas eden her şey, kişinin alerjik reaksiyonuna göre kişiyi etkileyebilir.

Egzama belirtileri nelerdir?

Egzama belirtileri egzamanın türüne göre değişiklik gösterebilse de genel olarak birkaç ortak belirti vardır. Bu belirtiler şu şekildedir:

  • Saç derisinde kepeklenme
  • İltihap
  • Deride kızarıklık
  • Deride kuruluk
  • Rahatsız edecek boyutlarda kaşıntı
  • Kabarcık oluşması
  • Deride döküntü
  • Kabuklanma
  • Pullanma
  • Çatlamalar

Egzama olan kişilere ne iyi gelir?

Egzama belirtileri gösteren bir kişi vakit kaybetmeden bu alanda uzman bir doktora gitmelidir. Doktorun yönlendirmesine ve gerek gördüğü tedaviye harfiyen uyulması da son derece önemlidir. Bu hastalığa iyi geldiği bilinen ama doktora danışmadan direkt olarak ve bilinçsizce tüketilmemesi tavsiye edilen bazı besinler şunlardır:

  • Somon, ton, sardalya, uskumru ve ringa gibi balıklarda bulunan omega 3 yağ asitleri
  • Kefir, yoğurt gibi yüksek oranda probiyotik içeren yiyecekler
  • Biber, çilek, karnabahar, portakal, ananas gibi bol miktarda C vitamini içeren sebzeler ve meyveler,
  • Yeşil soğan, tavuk, yulaf gibi deriye iyi geldiği ve deriyi koruduğu kabul edilen yapılandırıcı değeri yüksek olan yiyecekler

Ayrıca şunların da egzamaya bağlı kaşıntıya iyi geldiği bilinmektedir:

  • Kaşıntıyı tetikleyen nedenleri bilmek ve bu yiyeceklerden ya da durumlardan uzak durmak
  • Rahat, doğal malzemelerden yapılmış giysiler giymek
  • Düşük pH’ı olan cilt temizleyicileri kullanmak

Egzama tedavi edilir mi?

Birçok hastalık gibi bu hastalık için de farklı tedavi yöntemleri ve tekrarlamasını engellemek için alınabilecek bazı önlemler bulunur. Özellikle strese bağlı olarak görülen ve en yaygın olduğu bilinen egzamanın stres seviyesini mümkün olduğunca azaltarak yenilebileceği bilinmektedir.

Bazı aktivitelerin yapılması, çeşitli egzersizler, yüzme koşma, yürüyüş gibi çeşitli spor etkinliklerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi de bazı durumlarda doktorlar tarafından tavsiye edilebilmektedir. Kaşıntının çok görüldüğü durumlar için de özelikle saç derisinin nemli tutulması tavsiye edilir. Nemlendiricili ürünler ile saçlara masaj yapmak da bu konuda verilen tavsiyelerden biridir. Düzenli uyumak da hem bedeni ve cildi rahatlatmak hem de stres ile baş etmek için önemli bir başka detaydır.

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