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Egzama nedir, ne iyi gelir? İşte egzama sorununu ortadan kaldıracak yöntemler

26.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama nedir sorusu egzama belirtileri yaşayan kişilerin rahatsızlıklarının neden kaynaklandığını bulmaya çalışırken sıkça sorduğu bir sorudur. Peki egzama neden olur? Kimyasal maddelerin kullanımı, güneşe maruz kalma, bitki ve hayvan türleriyle temas, bazı ilaçlardan kaynaklanabilen egzamaya ne iyi gelir? Stresten kaynaklandığı düşünülen egzama tedavisi için nelere dikkat etmek gerekir? Konu ile ilgili bilgi veren Eczacı Hasan Tahsin Arslan, egzamaya ne iyi gelir sorusunu yanıtladı.

Egzama nedir, ne iyi gelir? İşte egzama sorununu ortadan kaldıracak yöntemler

Egzamanın neden olduğu ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma ve kızarıklık, birçok insanın kabusu. Egzamadan kurtulmanın en kolay yolu ise yediklerinize dikkat edip ve salisilik asitle pullu ve ölü deriyi cildinizi temizleyerek arındıran krem kullanmak. Ancak bunu yapmak tek başına yeterli değil. Peki egzamaya ne iyi gelir? Egzamayı önlemek için ne yapmak gerekir? İşte bu sorunun yanıtı...

KARACİĞER ETKİLİ

Egzama için çözümler üreten Eczacı Hasan Tahsin Arslan, cilt sorunlarının oluşmasının en önemli nedeninin karaciğerde yaşanan sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek “Bugüne kadar bu rahatsızlıklarda kalıcı başarı sağlanamamış olması, konunun bu açıdan değerlendirilmemiş olmasından. Beslenme alışkanlığımız ve yediklerimiz cilt sağlığına kavuşmak için kullandığımız ilaçlar kadar önemli. Alkali beslenme ile karaciğerimizi koruyabilir ve dolaylı yoldan cildimize de fayda sağlayabiliriz. Ciltte pullanma, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı sorunlarının tedavisinde kullanılan krem ve pomat gibi ürünlerin olumlu etkilerini görebilmek için beslenme alışkanlıklarımızı da düzenlememiz gerekiyor” dedi.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT!

Cilt sorunlarıyla yaşayanların, yemek seçiminde dikkatli olması gerektiğini aktaran Arslan, “Şeker ve şeker ihtiva eden tüm yiyecek ve içecekler, karaciğerde şekere dönüşen unlu ve nişastalı tüm gıdalar, her türlü kızartma, fazla meyve tüketimi, alkollü içeceklerden uzak durulmalı” diye konuştu. Aslan’ın yenilmesini tavsiye ettiği yiyecekler ise şunlar:

"Tüm bitkisel çaylar, peynir, domates, salatalık, biber, roka, maydanoz, ceviz, fındık, badem, yumurta ve menemen, ayran, soda ,süt, yoğurt, sebze yemekleri, zeytinyağlı yemekler, tüm ızgaralar… Ayrıca bol su içilmeli.”

STRESİN ETKİSİ AZ

Yaygın olarak bilinen gerçeklerin aksine; stres, cilt problemlerinin ortaya çıkmasında söylenildiği kadar olumsuz bir etkiye sahip olmadığını dile getiren Arslan, “İçiniz sağlıklı oldukça bu dışınıza, derinize, cildinize de yansıyacak” dedi. Arslan, pullanma, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı gibi atopiye eğilimli cilt problemlerinde tedavisinde cilt bütünlüğünü sağlamakta olan arındırıcı, onarıcı, besleyici ve nemlendirici özelliklerine sahip kremleri önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
egzama cilt bakımı
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