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Egzamayı tetikler, cildi kurutur ve tahriş eder... Cildinize verdiği zararı bir bilseniz

16.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftada kaç kez duş alınmalı? Sorusu birçok kişinin aklını kurcalıyor. Özellikle yaz aylarında çok aktifseniz günde bir veya birden çok duş alıyor olabilirsiniz. Ancak duş almak düşündüğümüz kadar iyi olmayabilir. Yıkanmak iyi hissetmenize neden olabilir ama çok sık yıkanmak ise cildinize ciddi zararlar verebilir. Eğer cildiniz yatkınsa egzamayı tetikleyebilir. Cildi kurutur ve tahriş eder... Peki ne sıklıkla yıkanmalısınız?

Egzamayı tetikler, cildi kurutur ve tahriş eder... Cildinize verdiği zararı bir bilseniz

Kişisel hijyeni korumanın temel adımlarından biri yıkanmaktır. İster kısa bir duş ister uzun sıcak bir banyo veya rahatlatıcı bir köpük banyosu... Uzun uzun yıkanmayı veya hızlı bir duş almayı herkes sever. Günlük hayatın stresinin üzerimizden akıp gitmesini sağlar.

Bazılarımız ise çok zor durumda kaldığında suyun altına girmeyi tercih ediyor. Önemli bir toplantı veya randevuya çıkacağı zaman aklına duş alması gerektiği gelenler de var. Ancak uzmanlar, çok sık duş almak veya banyo yapmanın düşünüldüğü kadar iyi olmadığını vurguladı. Hatta bunun bir dizi cilt sorununa yol açabileceği konusunda uyardı.

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CİLTTE KURULUK VE EGZAMAYA NEDEN OLABİLİR

YouGov tarafından yapılan bir ankete göre, Birleşik Krallık'taki insanların yaklaşık dörtte üçü neredeyse her gün duş aldıklarını söyledi. Yaklaşık yüzde 49'u her gün duş aldıklarını, yüzde 20'si ise haftada dört ila altı kez duş aldıklarını söyledi. Yüzde 6'sı ise günde bir defadan fazla duş aldıklarını söyledi.

Ancak bazı uzmanlar, çok fazla duş almanın kuruluk ve egzama gibi cilt sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Çok sık duş alındığında vücudun cildi korumak için ürettiği bazı temel doğal yağlar da yıkanmanın etkisiyle gider. Bu da cildin koruyucu bariyerini yıkabilir.

GÜNLÜK AKTİVİTE MİKTARI ÖNEMLİ

Bununla birlikte, bir kişinin duş alması gereken miktar, gün boyunca ne tür aktiviteler yaptıkları, mevsim ve cildinin ne kadar yağlı olduğu gibi çeşitli faktörlere de dikkat edilmesi gerekiyor.

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Dermatolog Michele Green şunları söyledi: "Bazı insanların ter attıktan sonra günde bir veya iki kez duş alması gerekirken, o kadar aktif olmayan diğerlerinin sadece haftada birkaç kez duş alması yeterlidir."

Dermatolog Lisa Chipps, "Sağlıklı bir cilt için duşları hızlı ve ılık tutmak en iyisidir. Uzun, sıcak duşlar harika hissettirse de cildin doğal bariyerini yıkabilir ve kuru ve tahriş olmuş cilde yol açabilir" dedi.

Banyodan sonra cildinizi kurulayın (ovalamayın) ve kuru cilde eğilimli bölgelere hafif bir nemlendirici uygulayın. Ayrıca uzmanlar, duş süresinin üç veya dört dakika ile sınırlandırılmasını tavsiye etti.


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egzama
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