Egzersiz programlarının en yaygın 11 yan etkisi

Fiziksel aktivite uykuyu düzenler, beyin ve diğer organların verimliliğini artırır, ideal vücuda ulaşmaya yardımcı olur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Ancak spora yeni başlayanlar fiziksel aktivitedeki artışa bağlı olarak hoş olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. İşte egzersiz programının en yaygın yan etkileri ve onlardan nasıl kurtulacağımızı gösteren bazı öneriler...

Dikkat!

Aşırı kilo ya da sağlık sorunlarınız varsa, yalnızca deneyimli bir antrenör ve bir doktor gözetiminde spor yapmalısınız. Kendi kendinize bir şeyler yapmayın ve mutlaka işin uzmanına danışın.

Kas seğirmesi

Sebepler: Spazmlar veya kas fasikülasyonları yorgunluk ve elektrolit dengesizliğinden kaynaklanır.

Ne yapmalı? Egzersiz yaparken daima su için. Soğuk su içmek size iyi gelecektir. Ancak egzersiz yapmakta zorlanıyorsanız vücudunuz için gerekli olan mikro elementleri içeren bir spor içeceği tüketmelisiniz.

Yırtılma ve burun tıkanıklığı

Sebepler: Fiziksel aktivite sinüslerde damarları genişletir ve daraltır. Rinit ve basit alerjiler de görülebilir.

Ne yapmalı? Klimalı spor salonlarında ya da temiz havada egzersiz yapın.

Kaşıntı

Sebepler: Fiziksel aktivide kalbin daha fazla kan pompalamasına neden olur. Tüm damarları ve kılcal damarları genişletir. Ve kaşıntı olarak yorumlanan, beyne sinyal gönderen sinir uçları harekete geçer.

Ne yapmalı? Düzenli olarak spor salonuna gidin. Beyniniz buna alışacak ve buna tepki vermeyi bırakacaktır. Antrenmanlarınız arasındaki molalar ne kadar uzun sürerse, o kadar kaşıntı olur.

Dışkılama dürtüleri

Bacaklardaki titreşimlerle gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem aynı anda çalışmaya başlar. Bu da tüm organları uyandırır ve çalışmaya başlarlar. Bu durumu daha çok koşucular yaşar hatta bunun için özel bir terim bile vardır: koşucunun ishali.

Ne yapmalı? Egzersizden 2 saat önce yemek yiyin. Yağlı ve lif açısından zengin gıdaları tüketmeyin.

Buz gibi karın

Sebepler: Egzersiz sırasında kaslarda iç organlardan daha fazla kan bulunur. Kaslar cildin yaydığı çok miktarda ısı üretir. Bu yüzden karına dokununca biraz soğukluk hissedebilirsiniz.

Ne yapmalı? Bu normal fizyolojik bir reaksiyon. Egzersiz tamamladıktan sonra, bu durum ortadan kalkacaktır.

Mide bulantısı

Sebepleri: Midedeki kan akışı ve iç organların hareket etmesi midede hoş olmayan hislere neden olabilir.

Ne yapmalı? Egzersiz yaptığınız günlerde çok fazla lif tüketmeyin. Ve daha da iyisi, hangi besinlerin mide bulantısına neden olduğunu ezberleyin ve spor salonuna gitmeden önce yemek yemeyin.

Baş dönmesi

Sebepler: Bacaklara ani kan dolaşımı, aşırı ısınma veya egzersizin durdurulması.

Ne yapmalı? Egzersizden önce ısınmayı ve sonradan gerinmeyi unutmayın. Egzersizler arasında oturarak dinlenebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yatmanız önerilir.

Parmakların şişmesi

Sebepler: Bacaklarda şişme, kaslardan yayılan ısı, sıkı ayakkabılar ve hatta sinir iltihabından kaynaklanır.

Ne yapmalı? Kan akışını daha iyi hale getirmek için ayak parmaklarınızı düzenli olarak hareket ettirin. Spor ayakkabılarınızı doğru ölçülerde alın.

Çürükler

Sebepler: Kötü beslenme ve yaralanmalar

Ne yapmalı? Egzersiz sırasında daha dikkatli olun, fazla yoğun antrenmanlara katılmayın ve C vitamini bakımından zengin yiyecekler yiyin. Yapabileceğiniz en iyi şey, hangi egzersizlerden kaçınmanız gerektiğini önerebilecek bir doktora görünmektir.

Koyu idrar

Sebepler: Egzersiz sırasında kas hücrelerinin tahrip edilmesi sıvı kaybına ve rabdomiyolize (iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma) neden olur.

Ne yapmalı? Egzersiz sırasında su için. Belirtiler kaybolmazsa doktora gidin.

Kas ağrısı

Sebepleri: Normalden çok daha yoğun veya uzun bir aradan sonra yapılan egzersizlerden 24-72 saat sonra ortaya çıkar. Bu vücudun tamamında ya da belli bir bölgede ortaya çıkabilir. Bazı insanlarda titreme bile olabilir.

Ne yapmalı? Acıya rağmen, daha fazla hareket etmeye çalışın ve toksinleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde vücudunuzdan çıkarmak için çok fazla su için. Masaj da çok yardımcı olabilir.