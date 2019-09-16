KADIN

Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | 16.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kuzey Carolina Üniversitesi'nde görevli uzmanların fareler üzerinde yaptığı araştırma, kilo vermek için egzersizin yanı sıra günlük alınan kalorinin katı biçimde sınırlandırılmasının, kemik hacmini yüzde 20'ye kadar azalttığını ortaya koydu.

Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

İngiltere'de yayınlanan DailyMail'in haberine göre, egzersizin yanı sıra yürütülen katı kalori kısıtlamasının, kemik hacmini azalttığı bildirildi.

Araştırma çerçevesinde altı hafta boyunca sıkı bir diyete sokulan ve düzenli olarak koşturulan farelerin bu sürenin sonunda kilo verdikleri ancak kemik hacimlerinin yüzde 20'ye kadar azaldığı tespit edildi.

iStock-503865898

Çalışma ekibinden doktor Maya Styner, geçmiş araştırmaların, normal ve yüksek kalori alımıyla egzersizin bir arada yürütülmesinin, kemik sağlığı için faydalı olduğunu gösterdiğini belirterek, bulgularının şaşırtıcı ve insanlar açısından da uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Styner, katı kalori kısıtlamasının yanı sıra egzersizin, özellikle kadınların yaşla birlikte zayıflayan kemikleri üzerinde büyük etkisinin olabileceğini ifade etti.

Yetişkinlerde kadınlar için günlük 2 bin, erkekler için de 2 bin 500 kalori alımının normal olduğu belirtildi.

AA

PARTNER İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı, bakın hangi ünlünün annesi çıktı! İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı, bakın hangi ünlünün annesi çıktı!
Öğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyorÖğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyor
Tükettikten sonra kaşıntı, kızarıklık, karın ağrısı varsa dikkat!Tükettikten sonra kaşıntı, kızarıklık, karın ağrısı varsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egzersiz kilo verme

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Çukur'a damga vuracak yeni isimler!

Çukur'a damga vuracak yeni isimler!

Zalim İstanbul'dan şok fragman! O isim veda mı ediyor?

Zalim İstanbul'dan şok fragman! O isim veda mı ediyor?

O geceden görüntüleri paylaştı! Flaş karar

O geceden görüntüleri paylaştı! Flaş karar

Manuş Baba'dan ilginç itiraf!

Manuş Baba'dan ilginç itiraf!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyor

Öğün atlanması metabolizmayı olumsuz etkiliyor

Bayramda et tüketimi sonrası alerji uyarısı

Tükettikten sonra kaşıntı, kızarıklık, karın ağrısı varsa dikkat!

Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin, eti yedikten hemen sonra çay içmeyin

Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin

Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Bir hafta boyunca kereviz yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak?

Baş tacı edeceksiniz bir haftada etkisini gösteriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.