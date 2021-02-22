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Ehliyet affı son durum 2021... Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsıyor?

22.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Ehliyet affı son durum 2021... Ehliyet affı 2021'de çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsıyor?

2021 ehliyet affı son durum merak ediliyor. Peki ehliyet affı çıkacak mı, ehliyet affı var mı? Soruları trafikte hata yapmaları neticesinde ehliyetlerine el konulan sürücüler tarafından sorgulanmakta. Çeşitli sebeplerle ehliyetini kaptıran 1 milyon vatandaş ehliyet affı çıkacak mı sorusunu soruyor. Peki ehliyet affı çıkacak mı? Hükümetin böyle bir çalışması var mı?

100 ceza puanını dolduran, hız sınırı ya da trafik cezaları sebebiyle ehliyetine el konulan sürücüler, ehliyet affı gelmesi için seslerini duyurmaya çalışıyor. TBMM’de gündeme gelen ehliyet cezalarına af konusuna ilişkin açıklama MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek tarafından yapıldı.

BİR DEFAYA MAHSUS EHLİYET AFFI

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, yapmış olduğu açıklamasında, “Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan, herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus bir ehliyet affının çıkarılması talebimizdir” diyerek, ehliyet cezalarına af gelmesini isteyenlerin sesi oldu.

“SÜRÜCÜLER EHLİYET AFFI BEKLİYOR”

MHP Milletvekili Baki Şimşek, açıklamasının devamında ehliyet affına ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

“Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan, herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus bir ehliyet affının çıkarılması talebimizdir100 ceza puanını doldurmuş olan, hız sınırından dolayı ehliyetine el konulan ya da trafik cezaları bulunan sürücüler ehliyet affı bekliyorlar. Bu pandemi süreci içerisinde bu vatandaşlarımızın meslekleri şoförlük olduğu için iş bulamadıklarını, kalan cezalarının paraya çevrilmesini istiyorlar. Bu sebeple sadece ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan, herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus bir ehliyet affının çıkarılması talebimizdir”

MALLAR DEĞERİNİ KAYBETMEKTEDİR

“Sayın Bakanım, benim geçtiğimiz bütçe görüşmelerinde dile getirdiğim bu yediemin depolarında haciz ve icra işlemlerinden dolayı bekletilen araçlarla ilgili bir kez daha size hatırlatmada bulunmak istiyorum. Türkiye’de binlerce, yüz binlerce araç, yüz binlerce motosiklet bürokrasiden dolayı, mahkemelerin sonuçlanamamasından dolayı on yıldır, yirmi yıldır, otuz yıldır yediemin depolarında bekletilmektedir. Burada hem millî servet yok olmakta hem de bu mallar değerini kaybetmektedir”

“Bununla ilgili de Adalet Bakanlığıyla ve Maliye Bakanlığıyla bir uzlaşma yapılarak yediemin depolarına değişik sebeplerden dolayı, borcundan veya trafik cezalarından dolayı çekilen araçların en az altı ay bir yıl gibi bir süre içerisinde yeniden satışının yapılabilmesi hem devletimizin buralardan olan alacağının tahsilatına hem vatandaşlarımızın borçlarının azalmasına sebebiyet verecek hem de Türkiye yıllarca milyarlarca dolarlık hurda ithalatı yapıyor, bunların bir kısmının da geri dönüşümünün sağlanarak hurda ithalatını azaltacağını düşünüyorum”

YAPILACAK OLAN İŞLEM BASİT

“Bunu mutlaka Hükûmetin gündemine almasını bekliyorum. Yapılacak olan işlem basit: Uyuşmazlık hâlinde en geç bir yıl içerisinde araç satılmalı ve paraya çevrilmelidir. Bu satış süreci hızlandırıldığında araçlar çürümekten kurtulacak, erken satılacağı için de değer kaybı olmayacaktır. Devletin alacağı varsa tahsil edilmiş olacak, vatandaşın borcu azalacak, ekonomiye katkı sunulacak. Satış da mezat salonlarında değil, e-ihaleyle internet ortamında yapılmalı ve herkese açık olmalıdır”

İşinolsa’da yer alan habere göre, ehliyet affı gelecek mi sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdiği cevapta şunları söyledi:

“Sosyal medya üzerinden böyle böyle bir paylaşımların açıldığını gördüm fakat konunun tam olarak neyi ifade ettiğini bilmediğini vakti olmadığı için de bu konuyu sorma fırsatının olmadığını ifade ederek not aldığını”

Bir milyon kişi ehliyet affı istediğini belirtmekte. Peki bu 1 milyon kişi ne zamandan beridir ehliyet kurallarını ihlal etti. 2010 yılından beridir 10 yıllık süre içerisinde ceza yiyen kişilerin kapsadığı ifade ediliyor.

Af bekleyenlerin büyük bir çoğunluğunu mesleği şoför olduğunu aktarmaktalar. Yaplan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;


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